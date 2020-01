Football : la CAN 2021 au Cameroun et en hiver

L'hiver prochain fera place au football africain. Du 9 janvier au 6 février 2021 en effet, la Coupe d'Afrique des nations (CAN) se jouera au Cameroun, un an et demi après l'édition égyptienne. L'annonce a été faite mercredi par la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) sur sa page Facebook, qui a précisé : « date modifiée pour des raisons météorologiques à la demande du Cameroun ». L'information a été confirmée peu après par la CAF, à l'issue d'une réunion à Yaoundé. Traditionnellement, la compétition se joue en janvier et février, avec des conditions climatiques plus favorables que l'été, où les températures sont bien trop élevées.Mais, en 2017, le président de la CAF fraîchement élu Ahmad Ahmad avait changé la donne, à la surprise générale, en annonçant une édition 2019 en plein été. La tenue en hiver de la CAN avant 2017 irritait les clubs européens, très réticents à laisser partir en pleine saison leurs joueurs africains, en particulier en France et en Angleterre, où évoluent nombre d'entre eux. L'annonce de mercredi est donc un retour aux vieilles habitudes.Lire aussi CAN 2019 : qui pour remplacer le Cameroun ?Lire aussi CAN 2021 : l'Égypte obligée de se passer de Mohamed SalahLa souveraineté de la CAF en questionElle intervient d'ailleurs alors que la Fédération internationale de football (Fifa) a exprimé sa volonté de faire place nette en été au futur Mondial des clubs. La première...