Football-L'irrésistible Mbappé fait deux pas de plus vers le record de buts des Bleus

(Actualisé avec forfait contre l'Azerbaïdjan)

par Vincent Daheron

Kylian Mbappé a poursuivi jeudi à Paris sa magnifique saison en inscrivant un doublé avec l'équipe de France lors de la victoire face à l'Ukraine (4-0), qui a scellé la qualification des Bleus pour la Coupe du monde 2026, et l'a rapproché un peu plus du record de buts en sélection détenu par Olivier Giroud.

Avec désormais 55 buts en 94 sélections, Kylian Mbappé, 26 ans, ne se trouve plus qu'à deux unités du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud, auteur de 57 buts en 137 sélections avant de prendre sa retraite internationale en 2024.

Le capitaine de l'équipe de France devra attendre pour battre le record puisqu'il a été préservé par le staff pour le déplacement en Azerbaïdjan dimanche en raison d'une "inflammation de la cheville droite", selon la Fédération française de football (FFF).

Face à l'Ukraine, au Parc des Princes, Kylian Mbappé a marqué sous le maillot bleu pour un sixième match consécutif. Jean-Pierre Papin était le dernier à avoir réalisé une telle série, en 1991.

Le joueur du Real Madrid a inscrit 23 buts cette saison, club et sélection confondus, atteignant la barre des 400 réalisations depuis le début de sa carrière professionnelle.

Sa première période contre l'Ukraine a été frustrante, avec quelques pertes de balles et maladresses, avant de régler la mire en seconde période.

Kylian Mbappé a transformé un penalty d'une panenka puis a doublé la mise, seul face aux cages.

Il a ensuite offert à Hugo Ekitike sa 35e passe décisive avec les Bleus pour l'ultime but de la soirée, qui a scellé la qualification pour la Coupe du monde l'été prochain (11 juin-19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique).

"IL A RETROUVÉ SON MEILLEUR NIVEAU"

"Ce n'est pas le plus grand match de ma carrière mais c'est un bon match, je suis content", a déclaré Kylian Mbappé dans les couloirs du Parc des Princes. "J'arrive à être décisif, à être connecté avec mes coéquipiers. À l'image de l'équipe: première mi-temps un peu laborieuse, deuxième mi-temps meilleure."

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a salué la bonne période de son capitaine.

"Depuis un bon moment, que ce soit dans sa tête, son corps, ce qu'il fait sur le terrain, il a retrouvé son meilleur niveau", a-t-il loué en conférence de presse. "Il respire le bonheur, ça se voit, ça se ressent. Il est extrêmement décisif, comme il l'est avec son club."

"Aujourd'hui (jeudi), il a joué son rôle parfaitement, sur le terrain et en dehors, comme capitaine de cette équipe de France", a poursuivi Didier Deschamps. Tout au long de la semaine, Kylian Mbappé a beaucoup insisté sur l'importance relative du match face à l'Ukraine, disputé au jour du 10e anniversaire des attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts.

"Beaucoup d'émotion, une communion", a-t-il dit jeudi soir à l'issue du match. "J'ai fait pas mal de sélections. Malheureusement, il y a eu beaucoup de minutes de silence. C'est l'une où la majorité des personnes, presque le stade entier, a respecté la minute de silence. Pour montrer à quel point ça compte pour les Français et les Françaises".

"Il y a eu cette unité tout au long de la journée, on a vu toutes les festivités, la communion. On voulait montrer que c'est la chose qui primait", a ajouté Kylian Mbappé. "L'événement de la journée, ce n'était pas nous, c'était toutes ces personnes qui ont perdu des proches. Ce sont ces personnes à qui l'on pense, toujours avec beaucoup d'émotion et beaucoup de solidarité, parce qu'on a touché à notre pays."

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)