Football-L'ex-PDG d'Orange Stéphane Richard nouveau président de l'OM

(Actualisé avec détails, contexte et déclarations)

L'ancien PDG d'Orange Stéphane Richard est le nouveau président de l'Olympique de Marseille, a annoncé vendredi Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen, dans un communiqué.

"Nous sommes honorés d'accueillir à l'Olympique de Marseille un dirigeant de l'envergure de Stéphane Richard et je suis très heureux qu'il nous rejoigne. Son attachement à Marseille et sa compréhension des enjeux du club et du football seront des atouts précieux", a déclaré Frank McCourt dans le communiqué.

"Cette nomination envoie un message clair : l'Olympique de Marseille entend pleinement occuper la place qui lui revient sur le plan sportif, dans l'ensemble de l'écosystème du football français, et en tant qu'institution emblématique en France comme à l'international."

Âgé de 64 ans, celui qui était à la tête de l'opérateur télécoms entre 2011 et 2022 va succéder à Alban Juster.

Ce dernier avait été nommé président du directoire par intérim en février dernier, à la suite du départ de Pablo Longoria. L'Espagnol, dont les conditions du départ ont été actées le 23 mars, était en poste depuis 2021 après avoir occupé les fonctions de directeur sportif pendant sept mois.

"C'est un honneur d'avoir été choisi pour présider l'Olympique de Marseille et je remercie Frank McCourt pour sa confiance. Je mesure pleinement l'exigence et la responsabilité que représente cette fonction", a pour sa part déclaré Stéphane Richard, cité dans le communiqué.

Ce dernier prendra ses fonctions à compter du 2 juillet, précise le communiqué.

"BESOIN D'UNE FORME D'APAISEMENT"

"C'est un honneur et aussi une grande émotion", a poursuivi Stéphane Richard lors d'une conférence de presse organisée vendredi matin au stade Vélodrome. "Réunir ces deux amours, Marseille et le foot, autour de l'OM, c'est une sorte de 'dream job' pour moi."

"Je suis tout à fait du conscient du challenge que ça représente parce que le club fait face aujourd'hui à de multiples défis."

"Sur le plan sportif, il y a eu un début formidable, c'est plus compliqué depuis le début de 2026 mais tout est encore possible, en particulier la qualification pour la Ligue des champions qui est capitale pour l'avenir du club", a-t-il ajouté.

Cette nomination de l'ancien directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, de 2007 à 2009, intervient après des semaines d'instabilité au sein d'un club qui traverse une saison difficile.

Quelques jours après son élimination rocambolesque lors de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, l'OM mettait fin à sa collaboration avec l'entraîneur italien Roberto De Zerbi, arrivé à l'été 2024.

Dans la continuité, le directeur du football Medhi Benatia annonçait sa démission sur ses réseaux sociaux avant que, deux jours plus tard, le propriétaire Frank McCourt lui demande de se maintenir en poste jusqu'à la fin de la saison.

Sur le banc de touche, Habib Beye a pris, mi-février, la suite de Roberto De Zerbi. Mais le technicien n'a pu empêcher l'élimination de l'Olympique de Marseille en quarts de finale de la Coupe de France face à Toulouse (2-2, 4-3 aux t.a.b.), début mars.

"Ce club a peut-être besoin d'une forme d'apaisement dans ses relations avec son environnement et c'est une mission qui me plaît", a estimé Stéphane Richard. "Je sais qu'il y a de la frustration, peut-être même un certain désamour."

L'OM, qui reste sur deux défaites consécutives face à Lille (2-1) et Monaco (2-1), est quatrième de Ligue 1 à un point de la troisième place directement qualificative pour la Ligue des champions avant de recevoir Metz, vendredi soir, lors de la 29e journée de championnat.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)