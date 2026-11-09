Football: L'Espagnol Vicens succède à Fonseca à la tête de l'Olympique lyonnais

L'entraineur espagnol Carlos Vicens

L'Olympique ‌Lyonnais a nommé lundi l'Espagnol Carlos Vicens ​au poste d'entraîneur jusqu'en juin 2028 pour succéder au Portugais Paulo Fonseca, parti la semaine ​dernière au Sporting Portugal.

"La direction a retenu le ​profil de Carlos Vicens, dont ⁠l'approche du jeu, l'exigence et l'importance ‌accordée au développement des joueurs correspondent pleinement aux orientations définies par ​le club", ‌détaille le club rhodanien dans ⁠un communiqué.

Âgé de 43 ans, Carlos Vicens a été écarté du SC Braga ⁠le mois ‌dernier après 15 mois en poste. ⁠Il avait notamment mené l'équipe ‌portugaise jusqu'en demi-finales de la Ligue ⁠Europa au printemps dernier.

Le Majorquin ⁠faisait partie du ‌staff de Pep Guardiola à Manchester ​City entre 2021 ‌et 2025.

Il aura la tâche de succéder à Paulo Fonseca, ​dont le départ en pleine saison pour diriger le Sporting ⁠Portugal avait été jugée "inattendue" par le club lyonnais, qui avait également précisé "regrette[r] profondément" cette décision.

L'OL est actuellement cinquième de Ligue 1 et 13e de Ligue Europa.

(Rédigé par ​Vincent Daheron)