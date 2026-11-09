Football: L'Espagnol Vicens succède à Fonseca à la tête de l'Olympique lyonnais

L'entraineur espagnol Carlos Vicens
L'Olympique Lyonnais a nommé lundi l'Espagnol Carlos Vicens au poste d'entraîneur jusqu'en juin 2028 pour succéder au Portugais Paulo Fonseca, parti la semaine dernière au Sporting Portugal.
"La direction a retenu le profil de Carlos Vicens, dont l'approche du jeu, l'exigence et l'importance accordée au développement des joueurs correspondent pleinement aux orientations définies par le club", détaille le club rhodanien dans un communiqué.
Âgé de 43 ans, Carlos Vicens a été écarté du SC Braga le mois dernier après 15 mois en poste. Il avait notamment mené l'équipe portugaise jusqu'en demi-finales de la Ligue Europa au printemps dernier.
Le Majorquin faisait partie du staff de Pep Guardiola à Manchester City entre 2021 et 2025.
Il aura la tâche de succéder à Paulo Fonseca, dont le départ en pleine saison pour diriger le Sporting Portugal avait été jugée "inattendue" par le club lyonnais, qui avait également précisé "regrette[r] profondément" cette décision.
L'OL est actuellement cinquième de Ligue 1 et 13e de Ligue Europa.
(Rédigé par Vincent Daheron)
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