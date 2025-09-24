Football-L'équipe de réfugiées afghane fera ses premières passes en octobre

La Fifa a annoncé mercredi que l'équipe de réfugiées afghanes foulera pour la première en octobre le terrain de la compétition internationale, à l'occasion d'un tournoi amical à quatre équipes organisé aux Émirats arabes unis (EAU).

Le tournoi, connu sous le nom de "Fifa Unites : Women's Series", se déroulera du 23 au 29 octobre à Dubaï. La compétition amicale mettra en avant l'équipe de réfugiées afghanes nouvellement formée, aux côtés des équipes des EAU, du Tchad et de la Libye.

La création de l'équipe réfugiée afghane fait suite à l'interdiction des sports féminins instaurée par les talibans après leur prise du pouvoir de l'Afghanistan en 2021.

L'Afghanistan comptait auparavant 25 joueuses sous contrat. La plupart d'entre elles vivent désormais en Australie. L'équipe masculine afghane continue de fonctionner normalement.

La Fifa a organisé plusieurs stages de détection de talents dans le monde entier afin de sélectionner les 23 joueuses qui composent cette équipe.

"Veiller à ce que toutes les femmes aient accès au football est une priorité pour la Fifa et un élément clé pour façonner l'avenir de notre sport", a déclaré le président de la Fifa, Gianni Infantino, dans un communiqué.

"Nous sommes conscients du potentiel de ce sport, tant sur le terrain qu'en dehors. Ces matches amicaux représentent plus qu'une simple compétition, ils sont un symbole d'espoir et de progrès pour les femmes du monde entier", a ajouté le président.

