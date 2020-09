Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Football : l'équipe de France espoirs s'impose contre la Géorgie Reuters • 04/09/2020 à 20:57









par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'équipe de France espoirs s'est imposée à Tbilissi contre la Géorgie dans le cadre des phases de qualifications pour l'Euro 2021. Après une longue pause liée au covid19, les Bleuets se sont imposés petitement 0/2 grâce à un but contre son camp de Beriashvili et un penalty d'Edouard. Ce succès leur permet tout de même de rester en course pour le prochain Euro qui aura lieu en Hongrie et en Slovénie en juin prochain.

