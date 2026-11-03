Football-L'attaquant de Tenerife, Jesus de Miguel, décède après un choc sur le terrain

L'attaquant espagnol de Tenerife, Jesus de Miguel, est décédé mardi à l'âge de 30 ans, au lendemain d'un arrêt cardiaque survenu à la suite d'un choc sur le terrain, a annoncé le club de deuxième division espagnole.

"Le cœur brisé, la gorge nouée et incapables de croire que cela soit vrai, le CD Tenerife annonce le décès tragique de Jesus de Miguel Alameda", a déclaré le club dans un communiqué.

"Aucun mot ne peut nous réconforter ; rien ne peut atténuer ce sentiment de profonde tristesse."

Le match de Liga 2 contre le FC Andorre avait été arrêté à la septième minute du temps additionnel, lundi, après que Jesus De Miguel s'est effondré à la suite d'un choc violent avec le gardien adverse, Jesus Owono. Ce dernier s'était précipité loin de sa surface de réparation pour dégager un long ballon et avait heurté l'attaquant à la poitrine avec son genou.

Le personnel médical a prodigué des soins au joueur sur le terrain pendant plus de cinq minutes avant qu’il ne soit transporté à l’hôpital en ambulance. Le club avait ensuite annoncé dans la nuit que son état médical s'était "aggravé sur le plan neurologique".

(Rédigé par Tommy Lund à Gdanks, version française Vincent Daheron)