Football-Kumbedi convoqué pour la première fois chez les Bleus en remplacement de Kalulu

Le latéral droit Saël Kumbedi a été appelé lundi pour la première fois en équipe de France par le sélectionneur Zinédine Zidane afin de pallier le forfait de Pierre Kalulu, a annoncé le staff des Bleus.

Âgé de 21 ans, Saël Kumbedi joue depuis la saison dernière dans le club allemand de Wolfsburg, qui évolue depuis le début de l'exercice en deuxième division.

L'ancien joueur du Havre et de l'Olympique lyonnais devait de toute façon rejoindre Clairefontaine lundi pour le rassemblement de l'équipe de France espoirs, avec laquelle il compte neuf sélections. Il profite des absences sur blessure de Jules Koundé et, donc, de Pierre Kalulu, victime d'une lésion aux ischio-jambiers de la jambe gauche.

Malo Gusto est l'autre latéral droit de la liste dévoilée vendredi par Zinédine Zidane.

Les Bleus se déplacent en Italie jeudi avant de recevoir la Turquie dimanche à Bordeaux pour les deux dernières journées de la phase de poules de la Ligue des nations.

(Rédigé par Vincent Daheron)