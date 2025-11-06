Football-Kanté et Kolo Muani de retour chez les Bleus

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a rappelé jeudi plusieurs revenants pour les deux dernières rencontres de qualification à la Coupe du monde contre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan parmi lesquels le champion du monde 2018 N'Golo Kanté et le finaliste du Mondial 2022 Randal Kolo Muani.

La liste dévoilée jeudi par le sélectionneur était encore une fois presque autant marquée par les absences que par les joueurs convoqués puisque Désiré Doué (4 sélections) et Ousmane Dembélé (57 sélections), récemment blessés avec le Paris Saint-Germain, manqueront un deuxième rassemblement consécutif avec les Bleus après celui du mois dernier.

"Je suis surtout triste pour 'Ouss' parce que la saison dernière, il avait été épargné et là, il enchaîne plusieurs blessures", a regretté Didier Deschamps, jeudi, en conférence de presse. "Ne pas l'avoir avec nous n'est pas une bonne chose."

Le milieu de terrain du Real Madrid Aurélien Tchouaméni (43 sélections), également absent du dernier rassemblement en raison d'une suspension, s'est lui aussi blessé et ne figure pas dans l'effectif tricolore. Un peu plus tôt dans la journée, son club a annoncé qu'il souffre d'une "lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche".

Pour pallier son absence dans le coeur du jeu, Didier Deschamps a rappelé N'Golo Kanté (64 sélections). Le milieu de terrain d'Al-Ittihad, en Arabie saoudite, n'a plus joué en équipe de France depuis novembre 2024 lors d'un match de Ligue des nations contre Israël (0-0) lors duquel il avait porté le brassard de capitaine.

"Il est à son meilleur niveau à travers les matches que je le vois faire. Il a un statut, il a vécu. Quand je l'appelle, c'est pour avoir un rôle important", a souligné Didier Deschamps.

Dans l'entrejeu, Warren Zaïre-Emery (7 sélections) retrouve également l'équipe de France après avoir été écarté des deux derniers rassemblements et un passage avec les Espoirs en octobre.

"De par ce qu'il fait depuis le mois dernier, c'est pour ça que je le rappelle. Aujourd'hui, il a déjà un vécu en A qui est assez conséquent", a déclaré le sélectionneur.

Lui aussi absent des deux dernières listes, Randal Kolo Muani (31 sélections) a été réintégré pour la première fois depuis le mois de juin. L'attaquant de Tottenham profite notamment de l'absence dans les 24 joueurs convoqués de Marcus Thuram (31 sélections) qui a joué mercredi avec l'Inter Milan ses premières minutes depuis fin septembre.

"Même s'il n'a pas toujours eu l'efficacité maximale, il a toujours un volume de jeu, une activité avec la possibilité de jouer à différents postes", a expliqué Didier Deschamps au sujet de Randal Kolo Muani, encore muet devant le but cette saison. "À partir du moment où il redevient opérationnel, ça me semble logique qu'il revienne avec nous."

Première du groupe D avec dix points acquis en quatre journées, l'équipe de France reçoit l'Ukraine au Parc des Princes le 13 novembre avant de se déplacer trois jours plus tard en Azerbaïdjan.

Les Bleus peuvent se qualifier à la Coupe du monde 2026 (du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique) dès jeudi prochain en cas de succès face à l'Ukraine.

La liste de l'équipe de France :

Gardiens : Lucas Chevalier (PSG), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Stade rennais).

Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal)), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelone), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux de terrains : Eduardo Camavinga (Real Madrid), N'Golo Kanté (Al-Ittihad), Manu Koné (AS Rome), Michael Olise (Bayern Munich), Warren Zaïre-Emery (PSG).

Attaquants : Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Hugo Ekitike (Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Christopher Nkunku (AC Milan).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)