Football is coming home

Après trois mois de pause forcée en raison de la pandémie du coronavirus, la Premier League sera finalement de retour ce mercredi soir. Les duels entre Aston Villa - Sheffield United et Manchester City - Arsenal marqueront le début des hostilités. Retour sur une rentrée particulièrement attendue.



Qu'en est-il de la situation sanitaire au Royaume-Uni ?

" Black Lives Matter " remplace le nom des joueurs en Premier League

Une relance sous conditions...

Le Royaume-Uni est le pays d'Europe le plus touché par le Covid-19 avec 296 857 cas avérés et 41 736 décès. Un bilan lourd, désormais en baisse comme chez ses voisins européens. Mais si le nombre de décès par jour commence à diminuer outre-Manche, la courbe tarde tout de même à s'aplanir. Une situation principalement due aux négligences du gouvernement britannique et ses mesures tardives. En effet, au courant du mois de mars, alors que l'Europe se barricadait de manière radicale face au virus, le Premier ministre anglais Boris Johnson avait jugé inutile de suivre cette voie, expliquant que la population pouvait continuer de vivre normalement, advienne que pourra.Une stratégie foireuse que les Anglais payent aujourd'hui, puisque d'après les épidémiologistes, si le confinement avait été mis en place une semaine plus tôt, cela aurait réduit "" explique le professeur Neil Ferguson. Quoi qu'il en soit, le gouvernement britannique a enclenché son plan de déconfinement le 1er juin et a donné son feu vert pour la reprise des événements sportifs et culturels, à huis clos. C'est officiel : la Premier League est de retour.Afin de pouvoir orchestrer ce retour à la compétition, la Fédération anglaise de football (FA) et le gouvernement ont mis en place de nombreuses mesures dans ce "". L'une d'entre elles est un système de dépistage massif. Tous les joueurs et membres de l'encadrement des équipes de Premier League ont effectué plusieurs tests au Covid-19. Lors de la dernière vague de ce dépistage, seul un test s'est révélé positif chez les