Football: Infantino, Diallo et Tashima sont les trois candidats à là présidence de la Fifa

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, fait un geste aux journalistes alors qu'il quitte le lieu où s'est tenu le congrès extraordinaire de la Confédération asiatique de football (AFC) à Tokyo

PARIS, 19 novembre (Reuters) - La ‌Fifa a annoncé jeudi avoir reçu trois ​candidatures pour son élection présidentielle prévue le 18 mars prochain à Rabat : le président ​sortant Gianni Infantino, le président de la Fédération française ​de football (FFF) Philippe Diallo ⁠et le président d'honneur de la Fédération ‌japonaise de football Kozo Tashima.

La date limite du dépôt des candidatures était ​fixée mercredi ‌à minuit.

L'ancien défenseur international suisse Ramon ⁠Vega avait fait part de son intérêt pour l'élection mais ne figure pas parmi ⁠les candidats ‌dévoilés par la Fifa.

Chaque candidat devait ⁠obtenir le soutien d'au moins cinq ‌des 211 associations membres de la Fifa.

"Conformément ⁠au règlement de gouvernance de la ⁠Fifa, les ‌candidatures ont été transmises à la commission ​électorale afin qu'elle ‌les examine et se prononce sur l'admissibilité des candidats. Tel ​qu'établi par les statuts de la Fifa et le calendrier électoral, les ⁠associations membres seront informées des noms des candidats proposés et admis d'ici au 18 février 2027", a précisé l'instance mondiale dans un communiqué.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten)