Football : il fabrique des protège-tibias connectés made in Normandie

Quatre-vingts grammes de technologie derrière la coque d'un simple protège-tibia. Tel est le principe du Tibtop Connect, un dispositif bourré de capteurs destinés à collecter en temps réel les données -- déplacements, vitesse, nombre de sprints ou frappes -- des joueurs de football.Lancé en précommande il y a quelques jours par Bakary Kamara, un entrepreneur rouennais de 44 ans, l'appareil s'utilise individuellement via une application sur smartphone ou avec une tablette afin de gérer un lot de protège-tibias pour une équipe entière. « L'idée est de proposer une alternative plus pratique et moins coûteuse aux brassières GPS utilisées par tous les clubs professionnels », explique cet ancien amateur, formé à Pacy-sur-Eure.Si le boss de la start-up familiale VBKam s'est fait un nom dans les vestiaires, ce n'est pas seulement grâce à son toucher de balle mais plutôt avec un simple bandeau élastique destiné à faire tenir les protège-tibias : le Tibtop, primé au concours Lépine en 2004. Succès commercial, l'accessoire lui a ouvert les portes des équipes pro, à qui il a ensuite proposé des protège-tibias personnalisés. L'attaquant d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang est devenu l'ambassadeur amical de la marque : « Il a tout de suite kiffé nos produits. Il en a fait la promotion auprès d'Alexandre Lacazette ou Mezut Ozil. » L'envie d'aller plus loin lui vient alors.« Pour les joueurs, c'est plus confortable que la brassière »Développé en bureau d'études durant deux ans et testé par des clubs normands, notamment du côté de Caen, le Tibtop Connect est aujourd'hui produit par Seprolec, à Vire (Calvados). « Pour moi, c'était essentiel de fabriquer un produit 100 % français tout en restant dans une gamme de prix abordable, comparable à une montre connectée », continue Bakary Kamara. Il faut compter 180 € pour un modèle individuel et quelques milliers d'euros pour une flotte ...