Football : Håland, le jeune buteur de 19 ans qui affole toute l'Europe

Il y a du Kylian Mbappé chez Erling Braut Håland. Le contrôle qui fait la différence, le pouvoir d'accélération, la froideur chirurgicale devant le but... A la manière du Français voilà deux ans, le jeune buteur norvégien du Red Bull Salzbourg, 19 ans, fait une entrée fracassante sur la scène européenne.Pour son premier match de Ligue des champions face à Genk (6-2) il y a un mois, le jeune géant blond (1,91 m) a signé un triplé dans la seule première période. Il a frappé lors des deux matchs suivants, une fois à Liverpool (4-3) et deux fois devant Naples (2-3). Alors qu'il disputait ce mardi son premier match de Ligue des Champions, Erling Braut Haland (19 ans) s'est offert un triplé. Et ce, 3 jours après avoir claqué un triplé en championnat. pic.twitter.com/wBy6HC2L2x-- Actu Foot (@ActuFoot_) September 17, 2019 Le voilà plus jeune joueur à compter six buts en trois matchs de Ligue des champions, devant Kylian Mbappé avec Monaco lors de la saison 2016-2017. Et il a porté son total à sept en marquant à Naples (1-1), lors de la 4e journée le 5 novembre.Le Real Madrid, la Juventus et Manchester United en embuscadeLors du Mondial des moins de 20 ans en Pologne au printemps, Erling s'était déjà signalé en inscrivant neuf des douze buts norvégiens face au Honduras (12-0)... Quant à ses statistiques domestiques, quinze buts en douze matchs (NDLR : 19 en 14 matchs en incluant la Coupe nationale), dont quatre triplés, elles soulignent le fait qu'Håland, vainqueur du doublé coupe-championnat la saison dernière, est déjà largement à l'étroit en Autriche.Le Real Madrid, la Juventus et Manchester United ont inscrit le Norvégien sur leurs tablettes, de même qu'une vingtaine de grands clubs européens. Le directeur du recrutement de la Juve était en personne dans les tribunes lors de Naples-RB Salzbourg. La Gazzetta dello Sport, le quotidien sportif italien croit savoir que la Vieille Dame préparerait une offre de 35 ...