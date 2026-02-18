Football-Franck Haise nommé entraîneur du Stade rennais

Franck Haise a été nommé mercredi entraîneur du Stade rennais jusqu'en 2027 en remplacement d'Habib Beye, démis de ses fonctions la semaine dernière, a annoncé le club sixième de Ligue 1.

"Nous sommes très heureux que Franck et ses adjoints nous rejoignent", a déclaré Arnaud Pouille, le président exécutif du Stade rennais, dans un communiqué. "Les missions du staff sont claires : donner du plaisir au public Rouge et Noir, développer les jeunes potentiels et décrocher l'Europe."

Franck Haise s'était séparé de l'OGC Nice "d'un commun accord" en décembre dernier, après une saison et demie. Le club azuréen était alors 13e de Ligue 1 après 13 journées mais sortait d'une terrible série de neuf défaites en dix rencontres toutes compétitions confondues.

Lors de sa première saison, le technicien de 54 ans avait mené Nice à la quatrième place du championnat.

Franck Haise avait commencé sa carrière d'entraîneur principal à Lens, en février 2020, en Ligue 2, avant d'obtenir la montée dans l'élite à la suite de l'interruption des championnats en raison du Covid-19. Lors de ses quatre saisons suivantes, il a notamment mené les Sang et Or en Ligue des champions grâce à leur deuxième place de Ligue 1 en 2023, à seulement un point du PSG, champion de France.

Il retrouve le Stade rennais, un club dans lequel il a travaillé auprès des équipes de jeunes entre 2006 et 2012.

"Lorsque j’ai reçu mes équipements ce matin, ça m’a replongé vingt ans en arrière", a-t-il déclaré, cité dans le communiqué. "C’est une joie de retrouver le Stade rennais ; un vrai plaisir, avec mon staff, d’arriver dans un si beau club. L’effectif présente beaucoup de qualités, à l’image du match de vendredi dernier, il a montré du cœur, une belle énergie."

Depuis le départ d'Habib Beye, Rennes a battu le Paris Saint-Germain vendredi dernier (3-1) lors de la 22e journée de Ligue 1, avec l'intérimaire Sébastien Tambouret à la tête de l'équipe.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)