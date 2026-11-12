Football-En pleine crise, Lens se sépare de Cahuzac

Ligue des champions de l'UEFA - RC Lens - Sporting CP

PARIS, 12 novembre (Reuters) - Le RC Lens a ‌annoncé jeudi avoir démis Yannick Cahuzac de ses fonctions d'entraîneur au terme d’une période cauchemardesque ​marquée la semaine dernière par une défaite humiliante face à Côme (9-1) en Ligue des champions.

"Le Racing Club de Lens annonce que Yannick Cahuzac est relevé de ses fonctions ​à la tête de l'équipe première", a déclaré le club artésien dans un communiqué.

Le technicien de 41 ​ans n’a pas survécu à la déroute ⁠infligée par Côme la semaine dernière - qui a égalé le plus ‌lourd revers de l’histoire de la Ligue des champions - entre deux défaites en Ligue 1.

La première dans le derby face au rival ​lillois (1-0) et la seconde, ‌dimanche, face à l’Olympique de Marseille (2-1), après un but encaissé ⁠dans les 90 premières secondes sur une erreur grossière pendant que les supporters lensois déployaient une banderole cinglante : "Vous êtes la honte de 120 ans d’histoire."

Après l’une ⁠des meilleures saisons ‌de l’histoire du club, marquée par son premier sacre en Coupe ⁠de France et une deuxième place de Ligue 1 derrière le Paris ‌Saint-Germain, Lens sombre dans la crise.

Yannick Cahuzac est déjà le deuxième ⁠entraîneur écarté par le club cette saison.

Dino Toppmöller avait été ⁠nommé l’été dernier ‌pour succéder à Pierre Sage, parti rejoindre Crystal Palace. Mais l’entraîneur allemand a ​été démis de ses fonctions en septembre, ‌après seulement six matches à la tête de l’équipe, dont une victoire surprise face au PSG (1-0) lors ​du Trophée des champions.

Yannick Cahuzac, qui était auparavant l’adjoint de Dino Toppmöller, a pris les rênes de l’équipe mais son passage aura duré moins ⁠de deux mois. Il a remporté trois matches et perdu les six autres, toutes compétitions confondues.

Lens est actuellement 11e de Ligue 1 avec 13 points, et 33e de la Ligue des champions avec trois unités.

Les Sang et Or accueilleront Toulouse la semaine prochaine pour tenter de sortir de la crise.

(Rédigé par Vincent Daheron, ​édité par Zhifan Liu)