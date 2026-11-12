 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-En pleine crise, Lens se sépare de Cahuzac
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 18:59

Ajouter Boursorama à vos sources

Ligue des champions de l'UEFA - RC Lens - Sporting CP

Ligue des champions de l'UEFA - RC Lens - Sporting CP

PARIS, 12 novembre (Reuters) - Le RC Lens a ‌annoncé jeudi avoir démis Yannick Cahuzac de ses fonctions d'entraîneur au terme d’une période cauchemardesque ​marquée la semaine dernière par une défaite humiliante face à Côme (9-1) en Ligue des champions.

"Le Racing Club de Lens annonce que Yannick Cahuzac est relevé de ses fonctions ​à la tête de l'équipe première", a déclaré le club artésien dans un communiqué.

Le technicien de 41 ​ans n’a pas survécu à la déroute ⁠infligée par Côme la semaine dernière - qui a égalé le plus ‌lourd revers de l’histoire de la Ligue des champions - entre deux défaites en Ligue 1.

La première dans le derby face au rival ​lillois (1-0) et la seconde, ‌dimanche, face à l’Olympique de Marseille (2-1), après un but encaissé ⁠dans les 90 premières secondes sur une erreur grossière pendant que les supporters lensois déployaient une banderole cinglante : "Vous êtes la honte de 120 ans d’histoire."

Après l’une ⁠des meilleures saisons ‌de l’histoire du club, marquée par son premier sacre en Coupe ⁠de France et une deuxième place de Ligue 1 derrière le Paris ‌Saint-Germain, Lens sombre dans la crise.

Yannick Cahuzac est déjà le deuxième ⁠entraîneur écarté par le club cette saison.

Dino Toppmöller avait été ⁠nommé l’été dernier ‌pour succéder à Pierre Sage, parti rejoindre Crystal Palace. Mais l’entraîneur allemand a ​été démis de ses fonctions en septembre, ‌après seulement six matches à la tête de l’équipe, dont une victoire surprise face au PSG (1-0) lors ​du Trophée des champions.

Yannick Cahuzac, qui était auparavant l’adjoint de Dino Toppmöller, a pris les rênes de l’équipe mais son passage aura duré moins ⁠de deux mois. Il a remporté trois matches et perdu les six autres, toutes compétitions confondues.

Lens est actuellement 11e de Ligue 1 avec 13 points, et 33e de la Ligue des champions avec trois unités.

Les Sang et Or accueilleront Toulouse la semaine prochaine pour tenter de sortir de la crise.

(Rédigé par Vincent Daheron, ​édité par Zhifan Liu)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre de l'Education Edouard Geffray, lors de la visite d'un lycée, le 15 octobre 2026 dans la banlieue de Bordeaux ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Lycées: le gouvernement hausse le ton face à une intensification des violences
    information fournie par AFP 12.11.2026 19:15 

    Face à une intensification des violences aux abords voire au sein des lycées, le gouvernement a tapé du poing sur la table jeudi et menacé de sanctions pénales les auteurs d'actes visant des personnels de l'Education nationale. De nouveaux incidents impliquant ... Lire la suite

  • Le Havre tient son nouveau coach
    Le Havre tient son nouveau coach
    information fournie par So Foot 12.11.2026 19:08 

    Signature bouclée. Pressenti ce mercredi pour reprendre le poste laissé vacant depuis le départ de Didier Digard, c’est désormais chose faite : Valérien Ismaël vient de parapher son contrat en tant que nouvel entraîneur du Havre . Urgence en Normandie Si la durée ... Lire la suite

  • Un nouveau foyer de grippe aviaire a été détecté dans une basse-cour du Sud-Ouest ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Un nouveau foyer de grippe aviaire détecté dans le Sud-Ouest
    information fournie par AFP 12.11.2026 19:06 

    Un nouveau foyer de grippe aviaire "hautement pathogène" a été détecté dans une basse-cour du Sud-Ouest, accentuant les craintes d'une multiplication des cas dans les territoires situés dans les couloirs de migration des oiseaux sauvages. Ce nouveau foyer a été ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron s'adresse aux médias à son arrivée à la réunion de la Communauté politique européenne (CPE) à Dublin, le 12 novembre 2026 en Irlande ( AFP / Thomas SAMSON )
    Pourparlers sur l'Ukraine: Berlin et Paris temporisent sur un émissaire européen
    information fournie par AFP 12.11.2026 18:59 

    La France et l'Allemagne ont toutes deux temporisé jeudi sur la nécessité de nommer un représentant européen aux pourparlers sur l'Ukraine, jugeant plus important que l'Europe ait une "vision claire" sur ce qu'elle veut et que Moscou accepte enfin de négocier. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank