Football-Embolo privé de voyage aux États-Unis avec la Suisse, son ESTA fait l'objet d'un examen complémentaire

(Actualisé avec contexte)

par Julien Pretot

L'attaquant suisse Breel Embolo ne voyagera pas mardi aux États-Unis avec sa sélection pour la Coupe du monde, sa demande d'une autorisation de voyage (ESTA) faisant l'objet d'un examen complémentaire, a déclaré la Fédération suisse de football.

"Breel Embolo ne peut malheureusement pas voyager aux États-Unis avec l'équipe pour le moment", a déclaré la Fédération suisse dans un communiqué.

"Son autorisation ESTA était encore approuvée jusqu’à ce matin. À 10h30, nous avons toutefois été informés que son dossier ESTA faisait à nouveau l'objet d'un examen complémentaire."

"Nous sommes actuellement en contact avec les autorités compétentes et partons du principe que Breel rejoindra l’équipe soit encore aujourd’hui, soit demain", a-t-elle ajouté.

Un porte-parole de l'équipe, qui s'apprêtait à embarquer dans l'avion à destination de Los Angeles, a déclaré à Reuters que la Suisse s'était rendue sur le sol américain l'an passé pour affronter le Mexique et les États-Unis. Breel Embolo avait alors été autorisé à entrer dans le pays.

L'attaquant du Stade rennais a été reconnu coupable en 2023 d'avoir proféré des menaces lors d'une altercation à Bâle (Suisse) en 2018 et s'est vu infliger une amende avec sursis, un verdict ensuite confirmé en appel. Les médias suisses ont rapporté en avril que l'attaquant avait décidé de ne pas déposer de recours auprès du Tribunal fédéral, rendant ainsi le jugement définitif.

La Suisse est dans le groupe B de la Coupe du monde aux côtés du Canada, pays co-organisateur, de la Bosnie-Herzégovine et du Qatar. Son premier match aura lieu le 12 juin à Toronto contre le Canada.

La Coupe du monde est prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

(Rédigé par Julien Pretot; version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)