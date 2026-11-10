Football: Éli Junior Kroupi appelé pour la première fois chez les Bleus, remplace Thuram

Éli Junior Kroupi aux côtés de Amine Adli
PARIS, 10 novembre (Reuters) - L'attaquant de Bournemouth Éli Junior Kroupi a été appelé mardi pour la première fois en équipe de France pour remplacer Marcus Thuram, blessé aux ischio-jambiers de la jambe droite, a annoncé la Fédération française de football (FFF).
Après Pablo Pagis et Saël Kumbedi, c'est donc un troisième joueur qui s'apprête à découvrir l'équipe de France cette semaine.
Formé à Lorient, où il est né, Éli Junior Kroupi avait été le meilleur buteur de Ligue 2 à seulement 18 ans lors de la saison 2024-2025 avec 22 réalisations. Il avait rejoint dans la foulée le club anglais de Bournemouth, inscrivant 13 buts la saison passée pour sa découverte de la Premier League.
Cette saison, l'international espoirs (cinq sélections) n'a joué que quatre matches après s'être remis récemment d'une blessure au pied.
Le joueur de 20 ans profite de la blessure de Marcus Thuram, qui retrouvait l'équipe de France pour la première fois depuis la Coupe du monde.
"Marcus Thuram a ressenti une tension, dimanche, à l’ischio droit, lors du match de championnat face à Côme. Cette gêne persistante l’a empêché de prendre part lundi à l’entraînement avec l'équipe de France et il est resté aux soins", a expliqué la FFF dans un communiqué.
"Faute d’amélioration ce mardi matin, et après examens, en accord avec l’Inter Milan et le joueur, le staff médical des Bleus a décidé de le remettre à la disposition de son club. Il va quitter la sélection dans l’après-midi."
Les Bleus se déplacent en Italie jeudi avant de recevoir la Turquie dimanche à Bordeaux pour les deux dernières journées de la phase de poules de la Ligue des nations.
(Rédigé par Vincent Daheron)
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