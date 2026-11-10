Football: Éli Junior Kroupi appelé pour la première fois chez les Bleus, remplace Thuram

Éli Junior Kroupi aux côtés de Amine Adli

PARIS, 10 novembre (Reuters) - L'attaquant de Bournemouth ‌Éli Junior Kroupi a été appelé mardi pour la première fois ​en équipe de France pour remplacer Marcus Thuram, blessé aux ischio-jambiers de la jambe droite, a annoncé la Fédération française de football (FFF).

Après Pablo ​Pagis et Saël Kumbedi, c'est donc un troisième joueur qui s'apprête à découvrir l'équipe de ​France cette semaine.

Formé à Lorient, où ⁠il est né, Éli Junior Kroupi avait été le meilleur ‌buteur de Ligue 2 à seulement 18 ans lors de la saison 2024-2025 avec 22 réalisations. Il avait ​rejoint dans la foulée ‌le club anglais de Bournemouth, inscrivant 13 buts ⁠la saison passée pour sa découverte de la Premier League.

Cette saison, l'international espoirs (cinq sélections) n'a joué que quatre matches après s'être remis récemment ⁠d'une blessure au ‌pied.

Le joueur de 20 ans profite de la blessure ⁠de Marcus Thuram, qui retrouvait l'équipe de France pour la ‌première fois depuis la Coupe du monde.

"Marcus Thuram a ressenti ⁠une tension, dimanche, à l’ischio droit, lors du ⁠match de championnat face ‌à Côme. Cette gêne persistante l’a empêché de prendre part lundi ​à l’entraînement avec l'équipe de ‌France et il est resté aux soins", a expliqué la FFF dans un communiqué.

"Faute d’amélioration ​ce mardi matin, et après examens, en accord avec l’Inter Milan et le joueur, le staff médical des Bleus a ⁠décidé de le remettre à la disposition de son club. Il va quitter la sélection dans l’après-midi."

Les Bleus se déplacent en Italie jeudi avant de recevoir la Turquie dimanche à Bordeaux pour les deux dernières journées de la phase de poules de la Ligue des ​nations.

(Rédigé par Vincent Daheron)