 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football: Éli Junior Kroupi appelé pour la première fois chez les Bleus, remplace Thuram
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 17:27

Ajouter Boursorama à vos sources

Éli Junior Kroupi aux côtés de Amine Adli

Éli Junior Kroupi aux côtés de Amine Adli

PARIS, 10 novembre (Reuters) - L'attaquant de Bournemouth ‌Éli Junior Kroupi a été appelé mardi pour la première fois ​en équipe de France pour remplacer Marcus Thuram, blessé aux ischio-jambiers de la jambe droite, a annoncé la Fédération française de football (FFF).

Après Pablo ​Pagis et Saël Kumbedi, c'est donc un troisième joueur qui s'apprête à découvrir l'équipe de ​France cette semaine.

Formé à Lorient, où ⁠il est né, Éli Junior Kroupi avait été le meilleur ‌buteur de Ligue 2 à seulement 18 ans lors de la saison 2024-2025 avec 22 réalisations. Il avait ​rejoint dans la foulée ‌le club anglais de Bournemouth, inscrivant 13 buts ⁠la saison passée pour sa découverte de la Premier League.

Cette saison, l'international espoirs (cinq sélections) n'a joué que quatre matches après s'être remis récemment ⁠d'une blessure au ‌pied.

Le joueur de 20 ans profite de la blessure ⁠de Marcus Thuram, qui retrouvait l'équipe de France pour la ‌première fois depuis la Coupe du monde.

"Marcus Thuram a ressenti ⁠une tension, dimanche, à l’ischio droit, lors du ⁠match de championnat face ‌à Côme. Cette gêne persistante l’a empêché de prendre part lundi ​à l’entraînement avec l'équipe de ‌France et il est resté aux soins", a expliqué la FFF dans un communiqué.

"Faute d’amélioration ​ce mardi matin, et après examens, en accord avec l’Inter Milan et le joueur, le staff médical des Bleus a ⁠décidé de le remettre à la disposition de son club. Il va quitter la sélection dans l’après-midi."

Les Bleus se déplacent en Italie jeudi avant de recevoir la Turquie dimanche à Bordeaux pour les deux dernières journées de la phase de poules de la Ligue des ​nations.

(Rédigé par Vincent Daheron)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank