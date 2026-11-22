L'attaquant du Paris Saint-Germain Désiré Doué souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et subira une intervention chirurgicale d'ici la fin du mois, a annoncé dimanche le PSG.

L'international de 21 ans a quitté la pelouse de Nice en larmes avant la fin de la première mi-temps du match remporté 3-2 samedi soir par le PSG. On ignore encore combien de temps il sera absent des terrains.

Sa blessure est un nouveau coup dur pour le double champion d'Europe en titre, déjà privé de son ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia, lui aussi victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors d'un match de Ligue des champions contre le FC Barcelone le mois dernier.

Le club parisien retrouve la competition européenne mercredi soir face à l'AS Roma.

(Jean-Stéphane Brosse, avec Vincent Daheron)