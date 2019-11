Football : disparition du «Druide» Daniel Leclercq, ancien entraîneur du RC Lens

L'entraîneur Daniel Leclercq, dont le visage était célèbre dans le paysage du football français, est décédé, a annoncé vendredi le club du RC Lens qu'il avait mené au titre de champion de France en 1998.Le « Druide », son surnom, autant pour ses qualités de coach que pour son physique reconnaissable à sa chevelure blanche éparse, s'est éteint à l'âge de 70 ans des suites d'une embolie pulmonaire, selon le quotidien La Voix du Nord.« C'est une partie du RC Lens qui s'en va, a déclaré Gervais Martel, ancien président du club. Il a été un grand joueur, puis comme entraîneur il nous a amenés au plus haut, c'était impensable d'être champion de France. Je ne sais pas si on revivra ça un jour. C'était une idole pour les supporteurs. Il me disait: « on a redonné la fierté aux gens » alors que la vie était difficile avec les mines qui avaient fermé et beaucoup de gens au chômage. Il faisait partie du patrimoine du RC Lens et du bassin minier.» C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la perte de l'un des nôtres. Joueur, entraîneur et figure emblématique du club, Daniel #Leclercq restera à jamais dans nos mémoires. C'est toute la famille sang et or qui témoigne de son soutien à ses proches.#rclens pic.twitter.com/moPtjTdNzD-- Racing club de Lens (@RCLens) 22 novembre 2019Né le 4 septembre 1949, Daniel Leclercq a démarré sa carrière de défenseur à Valenciennes de 1967 à 1970 avant de jouer notamment à Marseille. Il a ensuite porté les couleurs du RC Lens de 1974 à 1983, jouant la finale de Coupe de France perdue 2-0 contre Saint-Etienne en 1975 au Parc des Princes. En novembre 1977, il sera l'un des héros de la victoire historique (6-0) contre la Lazio de Rome à Bollaert en Coupe de l'UEFA. Il a disputé plus de 350 matchs avec les Sang et Or.Le grand blond a fini sa carrière de joueur à Valenciennes en 1984. Devenu par la suite éducateur au RC Lens, il a été l'adjoint de Roger Lemerre ...