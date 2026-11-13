Football-Didier Digard nommé entraîneur du RC Lens

information fournie par Reuters • 13/11/2026 à 22:45

Ligue 1 - Le Havre AC - Paris Saint-Germain

13 novembre (Reuters) - ‌Le RC ​Lens a nommé Didier Digard, tout ​juste remercié par ​Le Havre, ⁠au poste d'entraîneur ‌jusqu'en juin 2028, a annoncé ​le ‌club artésien ⁠vendredi dans un communiqué.

Didier Digard ⁠succède à ‌Yannick Cahuzac, ⁠démis de ‌ses ⁠fonctions d'entraîneur jeudi au ⁠terme ‌d’une période cauchemardesque ​marquée ‌la semaine dernière par une ​défaite humiliante du ⁠RC Lens face à Côme (9-1) en Ligue des champions.

(Rédigé par Zhifan ​Liu)