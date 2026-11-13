Football-Didier Digard nommé entraîneur du RC Lens

Ligue 1 - Le Havre AC - Paris Saint-Germain
13 novembre (Reuters) - Le RC Lens a nommé Didier Digard, tout juste remercié par Le Havre, au poste d'entraîneur jusqu'en juin 2028, a annoncé le club artésien vendredi dans un communiqué.
Didier Digard succède à Yannick Cahuzac, démis de ses fonctions d'entraîneur jeudi au terme d’une période cauchemardesque marquée la semaine dernière par une défaite humiliante du RC Lens face à Côme (9-1) en Ligue des champions.
(Rédigé par Zhifan Liu)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer