Football : Deschamps rappelle Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga à la rescousse par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi à 14 heures, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football, dévoilait, depuis l'auditorium de la FFF, sa liste des 23 joueurs convoqués pour affronter la Suède (5 septembre) et la Croatie (8 septembre) dans le cadre de la Ligue des Nations. Le double champion du monde a dû faire avec les conditions du moment puisque Paul Pogba, forfait de dernière minute à cause d'un test positif à la Covid-19, est remplacé par le jeune milieu rennais Eduardo Camavinga, pas encore 18 ans. Par ailleurs, le défenseur de Leizpig Dayot Upamecano et le milieu lyonnais Houssem Aouar font leur première apparition chez les A alors qu'Adrien Rabiot, après plusieurs mois éloigné des Bleus, signe son grand retour dans le groupe de Didier Deschamps. Enfin, les tout récents champions d'Europe Benjamin Pavard et Kingsley Coman ne sont pas dans la liste tout comme Blaise Matuidi. Les joueurs sélectionnés sont attendus lundi prochain à Clairefontaine.

