Football : déjà qualifiée pour l'Euro 2020, l'équipe de France finit l'année sur une bonne note

Les Bleus terminent les éliminatoires à la première place du groupe H grâce à une victoire (2-0) en Albanie plus rassurante que celle d'il y a trois jours sur la Moldavie.

On avait quitté les Bleus sur la pelouse du Stade de France. Et sur une curieuse impression : celle d'une victoire à oublier contre la Moldavie (2-1), il y a trois jours, malgré la qualification actée pour l'Euro 2020. On les a retrouvés un peu plus à l'Est, et plus convaincants : dimanche 17 novembre, cette fois en maillot blanc, l'équipe de France a remporté son dernier match de l'année en Albanie (2-0). Cette nouvelle victoire lui assure la première place du groupe H des éliminatoires, devant la Turquie.

Dimanche soir, les champions du monde et vice-champions d'Europe n'ont pas inauguré les chrysanthèmes, mais un stade de football. Celui de Tirana, capitale albanaise, 22 000 places bien remplies, et une pelouse un peu bosselée. Le nouveau stade national porte le nom de la principale compagnie aérienne du pays, qui a payé pour cela.

S'il a effectivement constaté l'état du terrain (« pas super pour jouer »), Antoine Griezmann estime son équipe « sur la bonne voie ». L'attaquant trace déjà l'horizon de l'année à venir, cet Euro que la France disputera l'été prochain pour « essayer de le gagner », rappelle-t-il au micro de TF1.

Fin de disette pour Griezmann

Griezmann a marqué ce dimanche, et c'était devenu plutôt rare en équipe de France : un plat du pied sur un centre de Léo Dubois, latéral droit soudain en position d'ailier gauche, dans la surface (2-0, 31e minute). Le premier but du Barcelonais en équipe de France en huit rencontres et cette victoire sur la Bolivie (2-0), à Nantes, au mois de juin, lors du seul match amical des Bleus cette année. Son trentième but depuis ses débuts internationaux.

