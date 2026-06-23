 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-Washington assouplit ses restrictions contre l'équipe iranienne
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 20:51

a - Les Etats-Unis ont assoupli mardi leurs restrictions contre l'équipe de football iranienne, permettant aux joueurs d'entrer sur le territoire américain deux jours avant leur prochain match de la Coupe du monde, a déclaré le département de la Sécurité intérieure.

(Reportage d'Ismail Shakil et Jasper Ward; version française Zhifan Liu)

Guerre en Iran
Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank