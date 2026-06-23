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Football/Coupe du monde-Washington assouplit ses restrictions contre l'équipe iranienne
information fournie par Reuters•23/06/2026 à 20:51
a - Les Etats-Unis ont
assoupli mardi leurs restrictions contre l'équipe de football
iranienne, permettant aux joueurs d'entrer sur le territoire
américain deux jours avant leur prochain match de la Coupe du
monde, a déclaré le département de la Sécurité intérieure.
(Reportage d'Ismail Shakil et Jasper Ward; version française
Zhifan Liu)
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