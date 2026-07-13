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Football/Coupe du monde-Loin des caméras, les échanges entre joueurs font la force des Bleus
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 22:19

* Mbappé a marqué huit buts et Dembélé cinq au cours du parcours de la France jusqu'aux demi-finales

* "Les joueurs analysent les matches en petits groupes, loin des entraîneurs", explique Rabiot

* Rabiot estime que le dernier tournoi de Deschamps a donné à la France un élan émotionnel supplémentaire

par Julien Pretot

Portée par les buts de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé, la France affronte l'Espagne mardi avec l'objectif d'atteindre une troisième finale de Coupe du monde consécutive.

Mais les joueurs estiment qu'une part tout aussi importante de leur réussite s'est construite loin des caméras, dans les chambres d'hôtel et lors de discussions privées, sans le staff technique.

En petits groupes, les joueurs analysent aussi les matches par eux-mêmes, au-delà des consignes de Didier Deschamps et de ses adjoints.

"Nous communiquons beaucoup, nous parlons souvent entre nous et, lors des moments de repos à l'hôtel, nous analysons aussi les matchs en petits groupes", a déclaré le milieu de terrain Adrien Rabiot lundi.

"L'apport du staff est fondamental, mais il y a aussi des sensations que seuls les joueurs peuvent ressentir sur le terrain."

Cette prise de responsabilité nourrit aussi l'équilibre français : une attaque prolifique, mais un effort défensif collectif.

Kylian Mbappé a marqué huit fois et Ousmane Dembélé cinq, mais Jules Koundé insiste autant sur le travail sans ballon.

"On a fait du bon travail défensivement, mais cela va bien au-delà des défenseurs", a dit ce dernier. "C'est un effort collectif. Si on n’encaisse pas beaucoup de buts, c'est aussi parce que nos attaquants font le premier rideau et pressent haut pour nous faciliter la tâche."

DES LIENS FORTS

Les joueurs assurent que ce qui se passe sur le terrain est le prolongement de relations construites ailleurs.

"On ressent une vraie cohésion", a dit Adrien Rabiot. "Il est difficile d’expliquer pourquoi une telle alchimie naît, mais en dehors du terrain, nous nous entendons très bien et je pense que c’est l’une des principales raisons de notre succès."

Jules Koundé décrit un groupe qui prend plaisir à jouer ensemble et à faire des sacrifices les uns pour les autres.

"Notre cohésion, cependant, ne date pas d’aujourd’hui. C’est quelque chose qui s’est construit au fil des années, lors des rassemblements précédents, déjà en 2022 puis en 2024", a-t-il déclaré. "C’est un groupe qui vit bien ensemble et dans lequel tout le monde partage la même mentalité et le même objectif. C’est l’une de nos principales forces."

Le parcours français s'inscrit aussi dans le contexte du départ annoncé de Didier Deschamps après le tournoi. Sélectionneur depuis 2012, champion du monde en 2018 et finaliste en 2022, il a également perdu sa mère pendant la phase de groupes.

"Il y a aussi eu des difficultés vécues par le sélectionneur qui nous ont encore plus soudés", a dit Adrien Rabiot. "Nous savons aussi que ce sera sa dernière compétition avec l’équipe de France et cela nous donne une motivation supplémentaire. Tous ces éléments laissent penser que c’est le bon moment."

(Reportage de Julien Pretot ; version française Olivier Cherfan, édité par Benoit Van Overstraeten)

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