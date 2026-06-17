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Football/Coupe du monde-Le Portugal tenu en échec par la RD Congo pour son entrée en lice
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 21:09

Le Portugal de Cristiano Ronaldo a été accroché mercredi par la République démocratique du Congo (1-1) pour son entrée en lice à la Coupe du monde.

Joao Neves a ouvert le score à la sixième minute en reprenant de la tête un centre de Pedro Neto, sur le seul tir cadré des Portugais.

La RD Congo, qui participe à sa première Coupe du monde depuis 1974, est entrée progressivement dans le match et a égalisé dans le temps additionnel de la première période, lorsque Yoane Wissa, laissé seul sur un corner, a marqué de la tête au second poteau.

Cédric Bakambu a touché le poteau pour la RDC en seconde période, tandis que Cristiano Ronaldo a manqué deux fois le cadre à bout portant lors de sa sixième participation à la Coupe du monde, un record qu’il partage désormais avec l’Argentin Lionel Messi.

(Reportage de Nick Said; version française Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)

Sport
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