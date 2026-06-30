 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-Le Maroc vient à bout des Pays-Bas aux tirs au but
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 06:03

Le Maroc est venu lundi soir à bout des Pays-Bas au terme de la séance de tirs au but (1-1, 3-2) pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, lors desquels il affrontera le Canada, l'un des pays hôtes.

Menés au score à la suite d'un but de Cody Gakpo à la 72e minute, les Lions de l'Atlas ont égalisé grâce à Issa Diop dans les derniers instants du temps réglementaire.

Ismael Saibari a ensuite réussi le tir au but décisif pour offrir au Maroc, demi-finaliste de l'édition 2022, sa place pour les huitièmes de finale du tournoi.

Le match entre le Maroc et le Canada se déroulera samedi à Houston.

(Mark Gleeson)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank