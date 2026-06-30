Football/Coupe du monde-Le Maroc vient à bout des Pays-Bas aux tirs au but

Le Maroc est venu lundi soir à bout des Pays-Bas au terme de la séance de tirs au but (1-1, 3-2) pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, lors desquels il affrontera le Canada, l'un des pays hôtes.

Menés au score à la suite d'un but de Cody Gakpo à la 72e minute, les Lions de l'Atlas ont égalisé grâce à Issa Diop dans les derniers instants du temps réglementaire.

Ismael Saibari a ensuite réussi le tir au but décisif pour offrir au Maroc, demi-finaliste de l'édition 2022, sa place pour les huitièmes de finale du tournoi.

Le match entre le Maroc et le Canada se déroulera samedi à Houston.

(Mark Gleeson)