Football/Coupe du monde-Le gardien du Curaçao permet un nul historique face à l'Équateur

par Lori Ewing

La petite équipe de Curaçao a arraché samedi un match nul 0-0 face à l’Équateur, remportant ainsi le premier point de son histoire en Coupe du monde, grâce à une performance exceptionnelle du gardien Eloy Room qui a permis à l’île des Caraïbes de célébrer une journée historique.

Six jours après avoir subi une humiliante défaite 7-1 face à l'Allemagne pour ses débuts en Coupe du monde, Curaçao – la plus petite nation à avoir jamais atteint la phase finale, avec une population d'environ 156 000 habitants – a fait preuve d'une grande ténacité pour contrarier les Sud-Américains et maintenir ses espoirs d'accéder aux seizièmes de finale.

Room a été la figure incontournable de la rencontre, réalisant 15 arrêts et manquant de peu le record de la Coupe du monde de 16 arrêts établi par Tim Howard des États-Unis en 2014, alors que son équipe résistait à une pression soutenue. Ce résultat figure parmi les plus beaux moments de l'histoire sportive de l'île.

Ce match nul, qui a confirmé l'Allemagne en tête du Groupe E, a été un coup dur pour l'Équateur — qui arrivait au tournoi fort d'une série de 19 matchs sans défaite — et pour ses supporters, qui sont restés déçus face aux occasions manquées, leur laissant un seul point en deux matchs.

(Reportage de Lori Ewing, version française Sarah Morland)