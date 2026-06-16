Football/Coupe du monde-Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus

Kylian Mbappé et Michael Olise ont été brillants en deuxième période mardi pour offrir un succès à l'équipe de France contre le Sénégal (3-1) lors de son entrée en lice à la Coupe du monde.

Les deux joueurs offensifs ont pris toute la lumière pour débloquer le verrou sénégalais après une première période terne et sans occasion pour les Bleus.

Kylian Mbappé s'est offert un doublé, d'abord d'une frappe croisée instantanée (66e) sur une passe parfaite de Michael Olise, puis d'un tir lointain magnifique (90+6).

"À tout moment on peut marquer et faire la différence, donc ça aide", a estimé Kylian Mbappé au micro de M6. Mais si le capitaine des Bleus, nouveau recordman de buts en équipe de France, s'est retrouvé si souvent en si bonne position, il le doit à la qualité de passe de son partenaire Michael Olise.

Après s'être procuré la première grosse occasion française (53e), l'attaquant du Bayern Munich a mis Kylian Mbappé sur orbite, mais ce dernier a buté sur Edouard Mendy à deux reprises (57e, 64e).

Positionné initialement sur l'aile droite, Michael Olise a permuté en seconde période avec Ousmane Dembélé pour se retrouver en position de milieu offensif, au coeur du jeu.

"On a pu dérouler un peu plus en changeant le placement d'Ousmane (Dembélé) et de Michael (Olise)", a analysé Didier Deschamps sur M6.

Le sélectionneur pourrait être tenté de reconduire ce dispositif face à l'Irak, lundi prochain, pour la deuxième rencontre des Bleus dans ce Mondial.

(Rédigé par Vincent Daheron)