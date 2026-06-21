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Football/Coupe du monde-Le Belgique encore tenue en échec, cette fois-ci contre l'Iran
information fournie par Reuters 21/06/2026 à 23:11

La Belgique a été accrochée dimanche par l'Iran (0-0), incapable de percer le verrou iranien après un premier match nul contre l'Égypte (1-1) lors de son entrée en lice.

Soutenu par un public de Los Angeles largement acquis à sa cause, l’Iran a repoussé les vagues belges pour arracher le match nul, le gardien Alireza Beiranvand réalisant sept arrêts.

Au cours d’un match frustrant durant lequel elle a maîtrisé la possession sans jamais réussir à marquer, la Belgique s’est retrouvée réduite à dix après l'expulsion de Nathan Ngoy pour avoir fait trébucher Mehdi Taremi qui partait au but.

L’Iran compte désormais deux points et affrontera l’Égypte vendredi à Seattle, tandis que la Belgique, qui totalise également deux points, jouera contre la Nouvelle-Zélande à Vancouver.

(Reportage de Rory Carroll à Inglewood, version française Vincent Daheron)

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