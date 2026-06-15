Football/Coupe du monde-La Suède écrase la Tunisie 5-1 pour son premier match de la Coupe du monde

Le trio suédois Yasin Ayari, Alexander Isak et Viktor Gyökeres a chacun trouvé le chemin des filets dimanche à Monterrey, Mexique, permettant à la Suède de s'imposer facilement (5-1) face à la Tunisie et de débuter sa campagne de Coupe du monde de la plus belle des manières.

La Suède a pris l'avantage après sept minutes de jeu grâce à une frappe puissante du pied droit de Yasin Ayari, qui s'est logée dans le coin opposé, alors que le gardien Abdelmouhib Chamakh avait été pris à contre-pied. Alexander Isak a ensuite doublé la mise à la demi-heure de jeu en concluant avec sang-froid une contre-attaque lancée par une passe astucieuse de Viktor Gyökeres.

La Tunisie a réduit l'écart deux minutes avant la mi-temps grâce à une tête piquée d'Omar Rekik, mais Viktor Gyökeres a redonné un avantage de deux buts à la Suède à la 59ème minute après que le milieu de terrain Ellyes Skhiri s'est fait dépouiller du ballon à l'entrée de la surface.

Mattias Svanberg a marqué du pied droit à six minutes de la fin et Yasin Ayari a inscrit son deuxième but de la soirée d'une superbe frappe dans le temps additionnel pour sceller la victoire. La Suède termine en tête du Groupe F avec trois points, devant le Japon et les Pays-Bas, qui ont fait un match nul (2-2) plus tôt dans la journée.

(Reportage de Hatem Maher; version française Meriam Telhig)