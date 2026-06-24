Football/Coupe du monde-La Colombie s'impose face à la RDC, qualifiée pour les seizièmes de finale

Daniel Munoz a propulsé la Colombie en seizièmes de finale de la Coupe du monde de football mardi, scellant une victoire contre la République démocratique du Congo (1-0) dans le groupe K.

Daniel Munoz a inscrit le but de la victoire à la 76e minute, alors que le gardien de l'équipe de RDC, Lionel Mpasi, avait repoussé à plusieurs reprises les assauts de la Colombie.

La Colombie, qui a entamé sa Coupe du monde par une victoire 3-1 contre l'Ouzbékistan, a dominé la possession et s'est créé de nombreuses occasions.

James Rodriguez a contraint Lionel Mpasi à réagir, avec une frappe puissante à la 11e minute. Le gardien de but a toutefois tenu bon, repoussant les tentatives de Jhon Arias et de Luis Diaz, qui a failli débloquer le score à la 18e minute.

L'équipe de la RDC, galvanisée par son match nul contre le Portugal (1-1) lors de sa première rencontre de la compétition, s'est montrée menaçante par moments, sans toutefois parvenir à marquer.

La Colombie a repris l'offensive après la pause, Luis Diaz obligeant Lionel Mpasi à une nouvelle belle parade à la 51e minute avant que Jhon Arias ne manque le cadre sur le rebond.

Yoane Wissa a failli donner l'avantage à la RDC à la 73e minute, mais son tir, sur une passe décisive de Simon Banza, a été bloqué.

Daniel Munoz a inscrit son but quelques minutes plus tard.

La Colombie, qui compte désormais six points en deux matchs, est assurée d'une place en huitièmes de finale avant même de disputer son dernier match de groupe contre le Portugal.

La RDC compte toujours un point et devra obtenir un résultat positif face à l'Ouzbékistan pour conserver ses chances de qualification.

(Angelica Medina à Mexico)