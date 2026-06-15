Football/Coupe du monde-La Belgique et l'Égypte dos à dos

Les espoirs égyptiens d'une toute première victoire en Coupe du monde ont été réduits à néant lundi à Seattle face à la Belgique (1-1) à cause d'un but contre son camp du défenseur Mohamed Hany.

L'Égypte avait ouvert la marque à la 19e minute par Emam Ashour d'une frappe de l'extérieur de la surface, son premier but en sélection.

La Belgique a poussé pour égaliser en seconde période malgré peu d'occasions avant l'entrée en jeu de Romelu Lukaku à la 66e minute. Un peu plus de 20 secondes plus tard, Mohamed Hany a marqué contre son camp en déviant un centre dans ses propres filets sous la pression de l'imposant attaquant.

Les deux autres équipes du groupe G, l'Iran et la Nouvelle-Zélande, s'affrontent plus tard dans la journée à Los Angeles.

(Reportage de Dan Catchpole à Seattle; version française Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)