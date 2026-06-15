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Football/Coupe du monde-L'Espagne accrochée par le Cap-Vert pour son entrée en lice
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 20:06

par Trevor Stynes

Le Cap-Vert a créé la surprise en accrochant l'Espagne lundi (0-0) pour son entrée en lice dans le groupe H de la Coupe du monde, au cours d'une rencontre qui a vu les champions d'Europe, et parmi les favoris du tournoi, se heurter à la défense cap-verdienne.

Malgré le contrôle de la possession, la première véritable occasion espagnole est intervenue en fin de première période quand Ferran Torres a touché la barre transversale d'un tir à bout portant et que le gardien cap-verdien Vozinha a détourné dans la foulée la tête de Mikel Oyarzabal.

Vozinha a également repoussé les tentatives de Ferran Torres et d'Aymeric Laporte pour maintenir le score nul et vierge à la mi-temps, et même l'entrée en jeu de l'ailier Lamine Yamal n'a pas suffi à mener l'Espagne vers la victoire.

Tenace, le Cap-Vert a tenu bon pour arracher un point historique lors de son tout premier match de Coupe du monde et s'est même créé des occasions en fin de match, menaçant de créer une surprise encore plus grande.

Les deux autres équipes du groupe H, l'Arabie saoudite et l'Uruguay, s'affrontent à Miami plus tard dans la journée de lundi.

(Reportage de Trevor Stynes; version française Vincent Daheron)

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