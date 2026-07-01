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Football/Coupe du monde-Deux morts par asphyxie lors de célébrations à Mexico
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 12:27

Deux personnes sont mortes par asphyxie lors de célébrations à Mexico après la victoire du Mexique face à l'Équateur en seizièmes de finale de la Coupe du monde de football, a rapporté mercredi le secrétariat à la Santé de la capitale mexicaine.

L'incident s'est produit près du monument de l'Ange de l'Indépendance, où des milliers de supporters de football s'étaient rassemblés mardi soir.

"Après avoir bénéficié de mesures de réanimation avancées, le décès par asphyxie d’un homme de 44 ans et d’une femme de 19 ans a été confirmé", a déclaré l’autorité sanitaire sur les réseaux sociaux.

(Rédigé par Aida Pelaez-Fernandez ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

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