 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-Confiance affichée, la République démocratique du Congo veut apporter sa touche africaine après une longue attente
information fournie par Reuters 13/06/2026 à 18:52

* La République démocratique du Congo s'est qualifiée pour la première fois depuis 52 ans

* Elle affrontera le Portugal mercredi lors de son premier match du groupe K

* L'équipe est basée à Houston, où vit une communauté congolaise très dynamique

par Nick Said et Michael Kahn

Les chants jubilatoires et le son rauque des vuvuzelas ont donné une ambiance typiquement africaine à l'entraînement de la République démocratique du Congo à Houston. Les supporters sont convaincus que leur équipe peut briller lors de la Coupe du monde et ont un message à adresser à Cristiano Ronaldo. Les Congolais débuteront leur campagne dans le groupe K contre le Portugal à Houston mercredi, mettant fin à une attente de 52 ans pour revenir sur la scène internationale après une seule participation en 1974 sous le nom du Zaïre. À cette occasion, ils avaient perdu leurs trois matches, n’avaient marqué aucun but et en avaient encaissé 14, mais les supporters sont convaincus que cet échec ne se reproduira pas cette fois-ci, alors que la Colombie et l’Ouzbékistan font également partie du groupe. "Je suis vraiment heureux, mec", a déclaré Dada Muzinga à Reuters. "Ça fait longtemps... J’ai 40 ans, mais je n’ai jamais vu la Coupe du monde avec mon pays. Je suis impatient. Je sais que ça va être vraiment génial." Dada Muzinga portait un masque de clown avec des cheveux rouge vif et avait un message pour Cristiano Ronaldo, qui devrait être aligné avec le Portugal contre les Congolais. "Ce message s’adresse à Cristiano Ronaldo. On ne veut ni penalty ni carton rouge comme lors du match d’ouverture. On veut jouer jusqu’au bout. On verra bien qui remportera le match." Claude Byiringiro, 24 ans, un enseignant local, est resté figé en regardant les joueurs congolais s’entraîner. "Je suis l’équipe et je suis vraiment ravi que ça se passe ici, à Houston", a-t-il déclaré. "J’ai l’impression que nous avons un bon effectif, la cohésion s’améliore. J’espère que nous irons loin cette fois-ci." "Ce sont les joueurs que l’on a vus à la télévision en grandissant et maintenant, on a la chance de les voir représenter notre pays, et on a en plus la chance de les voir en direct." Puis il ajoute : "La façon dont ils font circuler le ballon, c’est incroyable. Ça semble irréel. Je n’ai pas encore réalisé. J’essaie de prendre des vidéos pour en garder un souvenir." Lorsqu’on leur a demandé jusqu’où l’équipe du Congo pourrait aller dans le tournoi, un cri a retenti : "Jusqu’en finale", suivi des acclamations de la foule de supporters. La participation de l’équipe est une lueur d’espoir bienvenue au milieu d’une épidémie d’Ebola République démocratique du Congo qui, vendredi dernier, comptait 676 cas confirmés et avait fait 136 morts.

(Rédigé par Nick Said et Michael D Kahn ; version française Jérôme Terroy)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Ghana prend la défense de Thomas Partey
    Le Ghana prend la défense de Thomas Partey
    information fournie par So Foot 13.06.2026 18:28 

    Interdit de pénétrer sur le territoire canadien à la suite d’accusations de viol et d’agression sexuelle pour lesquelles il doit encore être jugé, Thomas Partey a reçu le soutien de son gouvernement . Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Sam Okudzeto Ablakwa, ... Lire la suite

  • Image tirée d'une vidéo publiée par le président américain Donald Trump montrant, selon lui, une frappe mortelle contre le chef du gang Tren de Aragua au Venezuela ( US President Donald Trump's TRUTH Social account / - )
    Le chef du gang Tren de Aragua tué dans une opération américano-vénézuélienne
    information fournie par AFP 13.06.2026 18:19 

    La mort du chef de l'organisation criminelle vénézuélienne Tren de Aragua, tué lors d'une opération menée conjointement par les Etats-Unis et le Venezuela, est un avertissement "clair" adressé aux narco-terroristes, selon un responsable du Pentagone samedi. La ... Lire la suite

  • David Beckham inaugure son étoile à Hollywood
    David Beckham inaugure son étoile à Hollywood
    information fournie par AFP Video 13.06.2026 18:11 

    David Beckham, dont la célébrité a depuis bien longtemps dépassé les terrains de foot, a inauguré à Los Angeles son étoile sur le célèbre "Walk of Fame" d'Hollywood Boulevard.

  • Le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 11 juin 2026 à Washington ( AFP / Kent NISHIMURA )
    Au G7, Trump imposera son humeur et son calendrier
    information fournie par AFP 13.06.2026 18:07 

    Des intentions de Donald Trump pour le sommet du G7 à Evian (France), on ne sait quasiment rien, sauf l'essentiel: le président américain imposera son calendrier et son humeur. Laquelle dépendra en bonne partie des discussions sur un accord de paix avec l'Iran, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank