Football/Coupe du monde-Confiance affichée, la République démocratique du Congo veut apporter sa touche africaine après une longue attente

* La République démocratique du Congo s'est qualifiée pour la première fois depuis 52 ans

* Elle affrontera le Portugal mercredi lors de son premier match du groupe K

* L'équipe est basée à Houston, où vit une communauté congolaise très dynamique

par Nick Said et Michael Kahn

Les chants jubilatoires et le son rauque des vuvuzelas ont donné une ambiance typiquement africaine à l'entraînement de la République démocratique du Congo à Houston. Les supporters sont convaincus que leur équipe peut briller lors de la Coupe du monde et ont un message à adresser à Cristiano Ronaldo. Les Congolais débuteront leur campagne dans le groupe K contre le Portugal à Houston mercredi, mettant fin à une attente de 52 ans pour revenir sur la scène internationale après une seule participation en 1974 sous le nom du Zaïre. À cette occasion, ils avaient perdu leurs trois matches, n’avaient marqué aucun but et en avaient encaissé 14, mais les supporters sont convaincus que cet échec ne se reproduira pas cette fois-ci, alors que la Colombie et l’Ouzbékistan font également partie du groupe. "Je suis vraiment heureux, mec", a déclaré Dada Muzinga à Reuters. "Ça fait longtemps... J’ai 40 ans, mais je n’ai jamais vu la Coupe du monde avec mon pays. Je suis impatient. Je sais que ça va être vraiment génial." Dada Muzinga portait un masque de clown avec des cheveux rouge vif et avait un message pour Cristiano Ronaldo, qui devrait être aligné avec le Portugal contre les Congolais. "Ce message s’adresse à Cristiano Ronaldo. On ne veut ni penalty ni carton rouge comme lors du match d’ouverture. On veut jouer jusqu’au bout. On verra bien qui remportera le match." Claude Byiringiro, 24 ans, un enseignant local, est resté figé en regardant les joueurs congolais s’entraîner. "Je suis l’équipe et je suis vraiment ravi que ça se passe ici, à Houston", a-t-il déclaré. "J’ai l’impression que nous avons un bon effectif, la cohésion s’améliore. J’espère que nous irons loin cette fois-ci." "Ce sont les joueurs que l’on a vus à la télévision en grandissant et maintenant, on a la chance de les voir représenter notre pays, et on a en plus la chance de les voir en direct." Puis il ajoute : "La façon dont ils font circuler le ballon, c’est incroyable. Ça semble irréel. Je n’ai pas encore réalisé. J’essaie de prendre des vidéos pour en garder un souvenir." Lorsqu’on leur a demandé jusqu’où l’équipe du Congo pourrait aller dans le tournoi, un cri a retenti : "Jusqu’en finale", suivi des acclamations de la foule de supporters. La participation de l’équipe est une lueur d’espoir bienvenue au milieu d’une épidémie d’Ebola République démocratique du Congo qui, vendredi dernier, comptait 676 cas confirmés et avait fait 136 morts.

(Rédigé par Nick Said et Michael D Kahn ; version française Jérôme Terroy)