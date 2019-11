Football : Cédric Barbosa, l'ex-pro qui fait aujourd'hui marquer son fils

L'été dernier, Cédric Barbosa, l'ex-milieu de Montpellier, Rennes, Metz ou Evian-Thonon avait refermé, à 43 ans, le plus long chapitre de sa vie. Celle de joueur de football. Il s'était arrêté après une ultime pige à Alès (N3), là où il avait commencé sa carrière 25 ans plus tôt quand le club alésien évoluait en L2. Mais, juré, le football, même pour s'amuser, c'était terminé. « J'avais assez donné, je crois », sourit-il.Il s'est rendu alors aux entraînements et aux matchs du petit club de Saint-Privat-des-Vieux (Départemental 1 du District Gard-Lozère) où évolue son fils Antoine, 20 ans. « À force de le voir jouer, c'est devenu une évidence : j'ai eu envie de m'offrir un ultime kif, celui de jouer avec mon fils. C'est quelque chose qui n'est quand même pas fréquent. »Cédric Barbosa a d'abord demandé au fiston si cela ne le dérangeait pas. « Parfois, cela peut être compliqué dans une équipe, explique-t-il. Mais Antoine m'a dit qu'au contraire, il trouvait ça génial et qu'il en rêvait sans avoir osé me le dire. » Début novembre, les Barbosa père et fils ont donc débuté ensemble. Antoine au poste d'avant-centre et Cédric placé derrière lui en milieu de terrain. « Forcément, dans cette configuration, les ballons passent vite de lui à moi », note l'ancien finaliste de la Coupe de France 2013 avec Evian-Thonon.Un but inscrit grâce à sa passeDébut novembre, les deux générations n'ont joué que vingt minutes ensemble lors du premier match de Cédric. Mais le 17 novembre, face à Monoblet, ils étaient tous deux titulaires. « On a gagné 2-0, raconte Barbosa père. Antoine a provoqué un penalty. Et ensuite, j'étais sur un côté, j'ai dribblé deux adversaires. Antoine a fait le bon appel dans la surface et j'ai centré en retrait. Quand je l'ai vu marquer sur ma passe décisive, franchement, c'était un sentiment formidable. J'ai joué des centaines de ...