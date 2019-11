Football : ce qu'il faut retenir des premiers matchs de qualification pour la CAN 2021

Quatre mois après le sacre de l'Algérie en Coupe d'Afrique des nations, les sélections du continent sont tournées vers la prochaine édition, qui se déroulera au Cameroun.

Les choses sérieuses pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations de football (CAN), prévue en 2021 au Cameroun, ont commencé avec le début, mercredi 13 novembre, des qualifications, qui s'étireront jusqu'en novembre 2020. Si certaines sélections (Algérie, Sénégal, Madagascar, Nigeria) ont commencé par un sans-faute, d'autres, parmi les plus huppées, ont connu des débuts beaucoup plus poussifs. Et les inévitables surprises, incarnées notamment par les Comores et l'Ethiopie, sont au rendez-vous.

L'Algérie confirme son statut

Les titres sont parfois difficiles à digérer. Pas pour l'Algérie. Champions d'Afrique en juillet lors de la CAN 2019 en Egypte, les Fennecs n'ont rien perdu de leur puissance depuis la conquête du deuxième sacre continental de leur histoire. Ils l'ont une nouvelle fois montré lors de leurs matchs contre la Zambie et le Botswana, dans un groupe qui comprend également le Zimbabwe. Cela a commencé par un retentissant succès contre les Zambiens à Blida (5-0), avec notamment un doublé de Baghdad Bounedjah, l'inusable buteur des Fennecs. Puis, grâce à une seconde victoire au Botswana (1-0), l'Algérie a encore un peu plus dégagé son horizon vers la phase finale de la CAN 2021. Djamel Belmadi, son sélectionneur, s'appuie sur le groupe qui avait remporté la victoire au Caire, même s'il commence à l'ouvrir à d'autres joueurs.

Le Sénégal est toujours là

Le Sénégal, seule grande nation du football africain dont le palmarès reste désespérément vierge, a fait de la CAN 2021 son objectif prioritaire. Les Lions de la Teranga, vice-champions d'Afrique 2019, ont parfaitement réussi leur entrée en matière dans leur groupe qualificatif en remportant leurs deux premiers matchs. Emmenés par leurs stars Kalidou Koulibaly et Sadio Mané, ils ont dominé le Congo (2-0) à Thiès, puis l'Eswatini à Manzini (4-1) lors d'une rencontre interrompue par des pluies diluviennes et où Mané a fait l'objet d'un traitement particulièrement brutal de la part des défenseurs adverses. Comme Belmadi en Algérie, Aliou Cissé fait confiance à l'ossature qui a failli offrir au Sénégal son premier titre. Même si de nouveaux visages apparaissent, comme ceux de Racine Coly, Mamadou Loum N'Diaye ou Habib Diallo, afin, déjà, de préparer l'avenir.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr