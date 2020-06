Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Football: Carlo Ancelotti inculpé pour fraude fiscale en Espagne Reuters • 22/06/2020 à 14:16









FOOTBALL: CARLO ANCELOTTI INCULPÉ POUR FRAUDE FISCALE EN ESPAGNE MADRID (Reuters) - L'entraîneur italien de football Carlo Ancelotti a été mis en examen lundi en Espagne pour fraude fiscale présumée lorsqu'il était à la tête du Real Madrid. Le parquet de Madrid accuse Carlo Ancelotti, aujourd'hui entraîneur d'Everton en Angleterre, d'avoir évité un million d'euros de prélèvements fiscaux sur ses revenus tirés de ses droits à l'image en 2014-2015. L'Italien a dissimulé ses revenus "avec l'intention de se soustraire à ses obligations fiscales envers le Trésor public sans aucune justification", affirme le parquet. Il n'a pas été possible dans l'immédiat de joindre Carlo Ancelotti, l'un des rares à avoir gagné la Ligue des champions aussi bien en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. Il a notamment conduit le Real Madrid à son 10e sacre européen en 2014. Plusieurs grands noms du football ont déjà eu des démêlés avec le fisc en Espagne, notamment Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou José Mourinho. Ils ont tous accepté de payer des amendes. (Emma Pinedo et Inti Landauro; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.