Football-Benzema ouvre la porte à un retour en équipe de France

Karim Benzema déclare dans un entretien publié jeudi par L'Équipe qu'il ne ferme pas la porte à un retour en équipe de France à l'occasion de la Coupe du monde de football l'été prochain, trois ans après avoir annoncé sa retraite internationale.

"Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition", déclare l'attaquant, qui aura 38 ans le 19 décembre. "Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur."

"Quand on m'appelle, je viens, je joue. J'ai des objectifs dans ma tête. J'aime le foot et j'aime gagner. J'aime les trophées. C'est ce qui m'importe le plus. Là, je suis dans mon club. Si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Et ça s'arrête là", ajoute le Ballon d'Or 2022.

Karim Benzema, qui évolue à Al-Ittihad en Arabie saoudite depuis 2023, n'a plus joué en équipe de France depuis juin 2022. Absent des Bleus de 2015 à 2021, il avait été rappelé à la surprise générale par Didier Deschamps pour participer à l'Euro 2021, conclu par une élimination en huitièmes de finale face à la Suisse (3-3, 4-5 aux t.a.b.).

L'international aux 37 buts en 97 sélections avait quitté le groupe tricolore juste avant le début de la Coupe du monde 2022 au Qatar en raison d'une blessure avant d'annoncer sa retraite internationale au lendemain de la défaite des Bleus en finale face à l'Argentine (3-3, 4-2 aux t.a.b.).

La Coupe du monde aura lieu du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

(Rédigé par Vincent Daheron)