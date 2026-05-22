Football-Arbeloa quittera le Real Madrid à la fin de la saison

(Actualisé avec détails)

Alvaro Arbeloa a annoncé vendredi qu'il quitterait le poste d'entraîneur du Real Madrid à la fin de la saison, quatre mois après avoir remplacé son compatriote espagnol Xabi Alonso à la tête du club 15 fois champion d'Europe.

Le Real va terminer la saison sans avoir remporté le moindre titre.

Alors que les médias évoquent un retour de José Mourinho au Real en tant qu'entraîneur, Alvaro Arbeloa a confirmé qu'il ne resterait pas, tout en laissant la porte ouverte à un retour au club à l'avenir.

"'Mou' (Mourinho) dispose d’un staff technique fantastique, il est très bien entouré. S’il arrive, il amènera sa propre équipe avec lui, comme il se doit. Il n’y a aucune chance que je travaille avec lui", a déclaré l'Espagnol, vendredi en conférence de presse, à la veille du dernier match de la saison du Real contre l’Athletic Bilbao, en Liga.

"J’ai passé les quatre derniers mois à penser à Madrid. À partir de maintenant, il est temps de penser à moi. J’ai franchi le pas, je me sens prêt pour de nouveaux défis."

Xabi Alonso avait dirigé la première partie de saison avant de quitter le Real à la suite d'une défaite en Supercoupe d’Espagne face à Barcelone. Son remplaçant n'est pas parvenu, lui non plus, à tirer le meilleur d’un vestiaire divisé qui a sombré dans le chaos.

Le point de rupture s’est produit lorsque le capitaine Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni se sont battus dans les vestiaires, une altercation qui a conduit le premier à l’hôpital avec une blessure au visage au début du mois, les deux joueurs se voyant infliger une amende de 500.000 € chacun.

"Je sais dans quel état se trouvait l’équipe à mon arrivée. Ce à quoi j’ai dû faire face. Si j’avais commencé dès le début, cela aurait été différent. Mais c’est ce qu’on m’a confié, et j’ai essayé de le faire de la meilleure façon possible", a déclaré Alvaro Arbeloa.

"Je suis satisfait de ce que nous avons accompli. Je pars en bons termes avec presque tout le monde." "J'espère que ce n'est qu'un 'au revoir'. J'ai toujours considéré Madrid comme ma maison", a-t-il poursuivi.

"C'est mon dernier match de la saison, je ne sais pas si ce sera le dernier de ma vie en tant qu'entraîneur de Madrid, on ne sait jamais."

(Rédigé par Julien Pretot, version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten et Sophie Louet)