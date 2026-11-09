Football: Antoine Arnault nommé président du Paris FC

L'ancien président du Paris FC, Pierre Ferracci
Antoine Arnault a été nommé lundi président du Paris FC, actuel troisième de Ligue 1, après la démission de Pierre Ferracci, qui était en poste depuis 14 ans.
Engagé depuis près de 20 ans dans le club parisien, l'historique président avait annoncé le mois dernier qu'il passerait le relais au fils de Bernard Arnault. Le conseil d'administration du Paris FC a entériné ce changement de gouvernance.
"C’est un honneur et une fierté de succéder, au nom de ma famille, à Pierre Ferracci. Il aura été l’artisan infatigable du projet Paris FC pendant près de 20 ans", a déclaré Antoine Arnault dans un communiqué.
"Depuis deux ans, et la reprise du Paris FC par Agache, nous avons posé les fondations d’un club d’avenir, qui souhaite avancer pas à pas, méthodiquement, sereinement."
Agache, la holding de la famille Arnault, propriétaire de LVMH, avait repris le Paris FC en novembre 2024.
L'an passé, le club a terminé 11e pour son retour en Ligue 1 et occupe actuellement la troisième place du championnat après dix journées, à trois points du leader, le Paris Saint-Germain.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
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