Football: Antoine Arnault nommé président du Paris FC

L'ancien président du Paris FC, Pierre Ferracci

Antoine ‌Arnault a été nommé lundi président du Paris ​FC, actuel troisième de Ligue 1, après la démission de Pierre Ferracci, qui était en poste ​depuis 14 ans.

Engagé depuis près de 20 ans dans ​le club parisien, l'historique président ⁠avait annoncé le mois dernier qu'il passerait ‌le relais au fils de Bernard Arnault. Le conseil d'administration du Paris FC ​a entériné ‌ce changement de gouvernance.

"C’est un honneur et ⁠une fierté de succéder, au nom de ma famille, à Pierre Ferracci. Il aura été l’artisan ⁠infatigable du ‌projet Paris FC pendant près de ⁠20 ans", a déclaré Antoine Arnault dans ‌un communiqué.

"Depuis deux ans, et la ⁠reprise du Paris FC par Agache, nous ⁠avons posé ‌les fondations d’un club d’avenir, qui souhaite avancer ​pas à pas, ‌méthodiquement, sereinement."

Agache, la holding de la famille Arnault, propriétaire de LVMH, ​avait repris le Paris FC en novembre 2024.

L'an passé, le club a terminé ⁠11e pour son retour en Ligue 1 et occupe actuellement la troisième place du championnat après dix journées, à trois points du leader, le Paris Saint-Germain.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par ​Benoit Van Overstraeten)