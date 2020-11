Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Football, amicaux : l'Italie et le Portugal en forme Reuters • 11/11/2020 à 23:51









Football, amicaux : l'Italie et le Portugal en forme par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'Italie et le Portugal se sont mis en jambes à quelques jours de l'avant-dernière journée de la Ligue des nations. La Squadra Azzura s'est imposé 4/0 face à la modeste équipe d'Estonie tandis que les Ibériques ont tranquillement déroulé face à l'Andorre pour un succès 7/0. Ces deux équipes semblent donc prêtes pour entamer la dernière ligne droite de la phase de groupe de la Ligue des nations tout comme la Belgique qui s'est imposée petitement face à la Suisse. Malgré l'ouverture du score des visiteurs, les Diables Rouges ont pu compter sur un Batshuayi très efficace (doublé) pour l'emporter et ainsi consolider leur place de numéro 1 au classement Fifa. Enfin, on peut noter le maigre succès de l'Allemagne 1/0 face à la République Tchèque ou le match nul 1/1 entre la Hollande et l'Espagne.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.