Football amical : la France sombre face à Finlande par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'Equipe de France a été battue sur la pelouse du Stade de France par la Finlande, 55e au classement Fifa. En trois minutes, les Bleus ont craqué sur des buts de Forss (28e) et Valakari (31e). Malgré 72% de possession et 24 tentatives de tirs, les champions du monde n'ont rien pu faire face aux Finlandais qui enchaînent un troisième succès de rang en cette fin d'année 2020. Il faudra donc faire beaucoup mieux dans trois jours au Portugal dans le cadre de la Ligue des nations où les hommes de Deschamps se partagent la tête du groupe avec les Ibériques.

