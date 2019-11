Football américain : aucune équipe de NFL ne veut de l'icône Colin Kaepernick

Il avait mis le genou à terre pendant l'hymne américain, il le paie toujours. Colin Kaepernick, en quête d'un retour en NFL trois ans après avoir initié un mouvement de boycott de l'hymne américain, n'a été contacté par aucune équipe, une semaine après s'être entraîné devant des émissaires de plusieurs franchises, affirme dimanche ESPN.À 32 ans, l'ancien quarterback des San Francisco 49ers reste pour l'heure sans emploi et les clubs ne semblent pas manifester un quelconque intérêt à son endroit. Ni les sept qui l'ont vu s'entraîner, ni les 25 autres à qui la Ligue, après un accord entre les deux parties, a envoyé une vidéo de sa séance, au départ prévue à huis clos, mais que le joueur a finalement tenue en public après avoir fait un pied de nez à la NFL.Le fait que la NFL ne soit pas arrivée à susciter l'intérêt pour Kaepernick, ses représentants ayant dû s'assurer que la vidéo a bien été reçue par toutes les équipes, indique que les chances sont faibles de le voir sollicité, affirme le média.L'instance, qui avait organisé cet entraînement à Atlanta, avait donné rendez-vous aux franchises au centre d'entraînement des Falcons. Mais l'ex numéro « 7 » des Niners, refusant notamment de signer une décharge de responsabilité compte tenu de sa situation sans emploi, a fait faux bond 30 minutes avant et déplacé la session dans un lycée voisin. La NFL s'était dite « déçue que Colin ne soit pas venu pour son entraînement » initial. L'ex joueur est toutefois toujours en contrat avec la marque Nike. LIRE AUSSI > Ces stars du sport qui soutiennent Colin KaepernickSeuls 7 clubs ont pris des renseignementsSuite à ce changement, plusieurs clubs parmi la vingtaine ayant fait le déplacement ont décidé de ne pas assister à sa démonstration. Seuls les 49ers, les Philadelphia Eagles, les Kansas City Chiefs, les New York Jets, les Washington Redskins, les Detroit Lions et les Tennessee ...