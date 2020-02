Football : Achraf Hakimi, un Lionceau de l'Atlas déjà mûr

Né le 4 novembre 1998 ? soit 46 jours avant Kylian MBappé ! ?, le défenseur a déjà disputé 154 matchs (15 buts) en professionnel. Madrilène de naissance, Hakimi a grandi en banlieue dans le quartier de Getafe, avant d'intégrer rapidement le centre de formation du Real Madrid, à l'âge de 8 ans. Pourtant, Hakimi ? dont les deux parents sont nés au Maroc ? n'a pas suivi le traditionnel chemin des binationaux, qui consiste à jouer en sélection de jeunes en Europe, puis à rejoindre l'Afrique un peu plus tard. Hakimi a été un Lionceau de l'Atlas, avant de s'engager définitivement pour le Maroc en acceptant l'appel d'Hervé Renard, avant sa majorité. « Nous lui avons décrit le projet qui est très compétitif et je pense qu'il n'a eu aucun doute, déclarait à l'époque un représentant de la Fédération marocaine dans Marca. Nous ne l'avons pas sélectionné pour l'empêcher de rejoindre l'Espagne, mais parce qu'il a le niveau pour jouer dès maintenant. C'est une décision sans appel, faite avec le c?ur. »Lire aussi CAN 2019 : les Lions de l'Atlas domptent les Éléphants !Marocain ou Brésilien ?Titulaire et buteur dès son premier match d'éliminatoires du Mondial 2018, face au Mali (6-0), le latéral polyvalent ? il joue à gauche comme à droite ? était le troisième plus jeune joueur de la Coupe du monde en Russie, et ce n'était pas pour faire de la figuration (3 titularisations). Idem lors de sa première Coupe d'Afrique des...