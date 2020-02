Foot: Rennes annonce le départ de son président Olivier Létang

Le président de Rennes Olivier Létang, le 9 novembre 2017 au Roazhon Park ( AFP / DAMIEN MEYER )

Actuel 3e de Ligue 1, Rennes a annoncé vendredi le départ surprise de son président Olivier Létang, qui a affirmé partir "à contrecoeur", sans plus de précision, après un peu plus de deux ans en fonction et un sacre en Coupe de France.

Avec Olivier Létang, "le Stade rennais a franchi de nouvelles étapesdans sa progression", a déclaré François-Henri Pinault, l'actionnaire du club depuis 1998, dans un communiqué, assurant que le club pouvait "s'appuyer sur de solides équipes pour poursuivre la saison en cours dans les meilleures conditions".

En attendant la nomination d'un nouveau dirigeant, l'intérim doit être assuré par Jacques Delanoë, actuel président du conseil d'administration.

Ancien joueur puis dirigeant de Reims, Olivier Létang, a été directeur sportif du Paris Saint-Germain de 2012 à 2017 et était arrivé à Rennes en novembre 2017, avec mission d'apporter stabilité et ambition au club breton.

L'arrivée de cet homme au fort caractère avait provoqué le départ de Christian Gourcuff, alors entraîneur de Rennes, qui voyait en lui l'incarnation du football soumis à l'argent-roi.

Sous sa présidence, Rennes a connu une saison 2018-2019 particulièrement faste, atteignant pour la première fois de son histoire les 8es de finale de l'Europa League, avant de gagner la Coupe de France, son premier titre depuis 48 ans.

Mais ses relations avec l'entraîneur Julien Stéphan sont notoirement fraîches, et sa gestion a été mise en question ces derniers mois, avec un mercato d'été sujet à caution -- même si celui d'hiver a permis l'arrivée du champion du monde Steven Nzonzi -- et le départ de plusieurs cadres à l'automne.

"Nous avons vécu 27 mois inédits et intenses au cours desquels le Stade Rennais a battu de nombreux records sur et en dehors du terrain. Le Stade Rennais ne s'est jamais aussi bien porté sportivement et économiquement", a assuré Létang, cité dans le communiqué du club.

"Je vous quitte évidemment à contrecoeur mais je ne vous oublierai pas, l'ambiance du Roazhon Park va me manquer", a-t-il ajouté.

fcc/jed/ll