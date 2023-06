Foot/PSG: Mbappé n'a jamais discuté d'une prolongation de contrat au-delà de 2024 (à l'AFP)

L'attaquant du Paris SG Kylian Mbappé a indiqué mardi dans un communiqué à l'AFP n'avoir jamais discuté d'une prolongation avec le club au-delà de 2024, au lendemain de l'envoi d'un courrier annonçant à ses dirigeants son intention de ne pas activer une option pour une année supplémentaire.

"La direction du club en charge de sa prolongation" signée il y a un an, a été informée dès "le 15 juillet 2022 de sa décision (de ne pas aller au-delà de 2024, ndlr) et le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement au préalable", selon le texte du joueur.

"Kylian Mbappé et son entourage affirment n'avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l'année, excepté il y a 15 jours pour annoncer l'envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n'a, par ailleurs, été évoquée", ajoute le communiqué.

La star du PSG et de l'équipe de France a informé lundi son club par courrier qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire lui permettant de prolonger son contrat jusqu'en 2025.

Cette décision signifie le joueur vedette partirait l'été prochain sans indemnité pour le club de la capitale, une perspective rejetée par le PSG, ce qui ouvre la porte à un transfert dès cet été.

"Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu'il serait Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n'a pas demandé son départ cet été mais a juste confirmé au club la non activation de son année supplémentaire", a encore expliqué mardi Mbappé et son entourage.

Ceux-ci regrettent par ailleurs "que la réception de ce courrier ait été diffusée aux médias (lundi soir, NDLR) et que ces échanges soient rendus publiques dans le seul but de nuire à leur image et au bon déroulement des discussions avec le club."

L'envoi du courrier de Mbappé à la direction du PSG est intervenu un peu plus d'un an après la prolongation surprise de l'attaquant de 24 ans au PSG, son club depuis 2017. Le champion du monde 2018, courtisé notamment par le Real Madrid, avait prolongé jusqu'en 2024, avec la possibilité d'activer une option pour une année supplémentaire. La date butoir pour un tel choix est fixée au 31 juillet 2023.