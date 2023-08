Foot: Neymar quitte le PSG et s'engage à Al-Hilal (club saoudien)

Le club saoudien d'Al-Hilal a annoncé mardi la signature de l'attaquant brésilien du Paris SG Neymar, qui quitte la Ligue 1 après six saisons et devient l'une des nouvelles vedettes du championnat saoudien avec Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema.

"Je suis ici en Arabie Saoudite, je suis d'Al-Hilal", déclare le Brésilien de 31 ans en anglais à la fin de la vidéo postée par son nouveau club sur le réseau social X, anciennement Twitter.

"Il est toujours difficile de dire au revoir à un joueur aussi exceptionnel que Neymar, l'un des meilleurs au monde", a de son côté déclaré Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, dans un communiqué publié par le club de la capitale.

"Je n'oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain et ce qu'il a apporté à notre Club et au projet ces six dernières années. Nous avons vécu de grands moments et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à remercier Neymar et sa famille", a ajouté le dirigeant qatari.

En six saisons au PSG, perturbées par plusieurs blessures et des frasques extra-sportives, Neymar a inscrit 118 buts en 173 matches. Il a gagné cinq titres de champion de France et trois Coupes de France, mais n'est pas parvenu à porter le club parisien au sommet en Ligue des champions.