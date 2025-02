Foot: Longoria (Marseille) suspendu 15 matches pour avoir mis en cause l'arbitrage

Pablo Longoria en conférence de presse au Vélodrome le 18 décembre 2024 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria a été suspendu 15 matches ferme pour avoir violemment mis en cause l'arbitrage lors de la défaite de son équipe à Auxerre, a annoncé mercredi le président de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP).

Le conseiller sportif et institutionnel Fabrizio Ravanelli a pour sa part été suspendu trois matches, a précisé Sébastien Deneux à la sortie de l'audition.

Selon lui, les "propos injurieux et (le) comportement" de M. Longoria sont "un manquement à la charte de l'éthique qui porte atteinte à l'image du football".

En conséquence, Longoria a été suspendu pour "quinze matches de suspension ferme de toutes fonctions officielles et d'accès au banc de touche, aux vestiaires des joueurs et des officiels, au terrain et à l'ensemble des couloirs menant à ces zones", a précisé la LFP dans un communiqué.

La sanction contre le président de l'OM prend effet immédiatement, il sera donc suspendu dimanche contre Nantes comptant pour la 24e journée de L1, jusqu'au début de la saison prochaine, puisqu'il reste 11 matches.

La sanction contre Ravanelli ne prend effet qu'à partir de mardi, a ajouté la commission.

Très en colère contre l'arbitrage du match Auxerre-Marseille (3-0) samedi, Longoria avait notamment parlé de "corruption" après le match, avant de "regretter" ce propos dans un entretien accordé à l'AFP ce lundi.

Il s'était également emporté devant les caméras, qualifiant la Ligue de "championnat de merde" et répétant de nombreuses fois ce mot de "corruption".

A la sortie de son audition mercredi, accompagné de son avocat Olivier Martin, il a seulement dit: "J'attends la décision, j'ai pu m'expliquer", avant de s'engouffrer dans un taxi.

"Je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français", a-t-il admis lors de l'entretien à l'AFP, affirmant que la forme de son accès de colère samedi "n'était pas appropriée" mais s'expliquait par "beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles (il) considère que l'OM a été défavorisé".