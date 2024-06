Foot: Les Bleus et Mbappé soignent leur moral avant l'Euro

L'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé buteur contre le Luxembourg, le 5 juin 2024 à Metz ( AFP / FRANCK FIFE )

Portée par son leader Kylian Mbappé, buteur et passeur, l'équipe de France a remporté le premier de ses deux matches de préparation pour l'Euro-2024 (14 juin - 14 juillet) contre le Luxembourg (3-0), mercredi à Metz.

A douze jours de leur entrée en lice face à l'Autriche, le 17 juin à Düsseldorf, les Bleus n'ont pas tout réussi mais ils ont fait l'essentiel pour ne pas trop gamberger à l'approche du Championnat d'Europe. S'il reste logiquement encore du travail pour arriver en forme optimale en Allemagne, Didier Deschamps a de quoi être rassuré sur l'état de ses troupes qui ne sont pourtant rassemblées à Clairefontaine que depuis une petite semaine.

Opposés à une formation luxembourgeoise le plus souvent regroupée dans sa moitié de terrain, les vice-champions du monde ont surtout pu compter sur leur capitaine pour facilement dominer leur adversaire et s'éviter une mauvaise surprise à quelques jours du grand rendez-vous continental.

Le défenseur français Jonathan Clauss buteur contre le Luxembourg, le 5 juin 2024 à Metz ( AFP / FRANCK FIFE )

Positionné le plus souvent dans l'axe, Mbappé a fait très mal aux défenseurs du Grand Duché et a été à l'origine du premier but français, inscrit de la tête par son ex-coéquipier au PSG Randal Kolo Muani (43e), avant de marquer le troisième sur une offrande d'un autre Parisien Bradley Barcola (85e), soit sa 47e réalisation en équipe de France. Jonathan Clauss avait de son côté doublé la mise juste avant sur une magnifique frappe à l'entrée de la surface (70e).

L'officialisation de son transfert au Real Madrid, lundi, semble avoir libéré le champion du monde 2018, qui semblait traîner son spleen ces derniers mois. Il sortait notamment de deux prestations indignes de son talent en bleu, contre l'Allemagne (défaite 2-0) et le Chili.

- Mbappé retrouvé -

L'attaquant français Randal Kolo Muani contre le Luxembourg, le 5 juin 2024 à Metz ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Mais Mbappé a soudainement retrouvé l'envie, multipliant les courses et menaçant à de nombreuses reprises la cage luxembourgeoise (4e, 6e, 26e, 47e, 74e). Avant l'ouverture du score de Kolo Muani, il avait déjà réussi à décaler parfaitement Antoine Griezmann dont la tentative avait touché le poteau (13e).

La 4e réalisation en 16 sélections de Kolo Muani va également faire un bien fou au Parisien, qui sort d'une saison en club très délicate. C'est à croire que l'ex-joueur de Francfort est bien plus à l'aise quand il enfile le maillot de l'équipe de France. Déjà buteur et passeur décisif face au Chili en amical en mars (3-2), Kolo Muani a une nouvelle fois justifié la confiance de Didier Deschamps et va arriver à l'Euro avec un moral regonflé.

Le match a aussi été l'occasion de retrouver N'Golo Kanté, dont la dernière apparition en équipe de France remontait au 3 juin 2022. Le joueur d'Al-Ittihad (Arabie saoudite), titularisé en l'absence d'Aurélien Tchouaméni et d'Adrien Rabiot, a repris sa place au milieu avec tranquillité et n'a pas vraiment eu à forcer son talent.

Le milieu de terrain français N'Golo Kanté contre le Luxembourg, le 5 juin 2024 à Metz ( AFP / FRANCK FIFE )

Il faudra ainsi attendre les retours de Tchouaméni, qui se remet d'une blessure au pied gauche, et de Rabiot, ménagé, pour évaluer quel sera exactement son rôle durant le prochain Championnat d'Europe et savoir si Deschamps l'a rappelé pour jouer les doublures de luxe ou pour faire partie du onze de départ.

En ce qui concerne la charnière centrale, il n'y a en revanche pas de doute. C'est avec le duo Konaté-Upamecano, aligné d'entrée à Metz, que le sélectionneur va sans doute attaquer l'Euro. Les autres interrogations seront sans doute levées lors du dernier match amical avant le départ pour l'Allemagne, dimanche à Bordeaux face au Canada.